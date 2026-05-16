Превърнете отпадъците от двора в мулч, който ще помогне за отглеждането на по-сочни домати

Развълнувани сте от доматената си градина и сте решени да я направите възможно най-добрата този сезон. Знаете, че мулчирането на растенията е полезно за тях, но не ви харесва идеята да харчите още повече пари за градината (особено ако вече сте надвишили бюджета в разсадника). Ако търсите екологичен и пестящ пари начин да мулчирате зеленчуковата си градина за по-големи и по-сочни домати, не търсете повече от собствените си окосени тревни площи.

Тревните отпадъци са новият най-добър приятел на вашите доматени растения и чудесен начин да използвате окосената трева за по-здравословен двор и градина.

Първо, за тези, които не са запознати или са новопридобили градинарски умения, мулчът е нещо, което градинарите разстилат върху земята, където се отглеждат растения и цветя, за да повлияят на почвата. Окосената трева е органична форма на мулч, която помага на доматите да растат големи и здрави, защото, докато се разлагат, те подхранват почвата, правейки я богата на хранителни вещества и подобрявайки структурата ѝ. Доматените растения също имат чувствителни към студ корени, които ценят слой мулч, за да запазят малко топлина.

За да започнете, съберете цялата си окосена трева в контейнер и се отправете към градината с домати. Чифт градински ръкавици са полезни за защита на ръцете ви, докато работите. В зависимост от това колко голяма е градината ви и колко окосена трева имате, количката може да бъде удобен начин за транспортиране на окосената трева.

Как да използвате окосената трева като мулч в доматената си градина

Първо, едно предупреждение: Преди да разпръснете окосена трева в градината, уверете се, че е без химикали и напълно суха. Не използвайте окосена трева от моравата си, ако наскоро е била третирана с какъвто и да е вид хербицид. Не е желателно да внасяте тези химикали в доматите си. Изчакайте, докато моравата бъде окосена няколко пъти след третирането, преди да използвате окосената трева. Също така е добре да изчакате окосената трева да изсъхне, преди да я разпръснете в градината с домати. Мократа окосена трева може да се слепи и да предотврати навлизането на въздух и влага в почвата отдолу.

За да избегнете често срещани грешки при мулчиране в градината си , е важно да знаете кога да добавяте мулч и какво количество от него да използвате наведнъж. Веднага щом температурите започнат да се покачват през пролетта, можете да добавите слой мулч, за да заключите част от онази уютна топлина, която корените толкова обичат.

В идеалния случай е желателно да има от 2,5 до 5 см окосена трева наведнъж. Когато полагате окосената трева, не забравяйте да оставите малко място около стъблата на растенията. След това поддържайте тънък слой мулч през целия сезон, като го нанасяте отново, ако е необходимо. Имайте предвид, че неща като дъжд могат да доведат до по-бързо разлагане на мулча, така че е добре да проверявате след всеки дъжд, за да видите дали е необходимо да нанесете отново мулча.