Какво да правим с невенчетата през май за красива лятна градина

Невенът е нещо като чудотворно растение. Принадлежащи към рода Tagetes и същото семейство като слънчогледите и астрите, оранжево-жълтоцъфтящите едногодишни растения помагат за предпазване от вредители по други растения със силния си аромат. Тяхната полезност като градински спътник за култури като домати е само едно от многото предимства на засаждането на невен в градината ви . Те привличат полезни, опрашващи насекоми, като пеперуди, като същевременно прогонват досадните. Май е идеално време за прехвърляне на саксийни невени в почвата, където те могат да използват силите си за доброто на вашата градина.

Друго предимство на тези весели растения е колко лесно се вкореняват. Ако имате добре дренирана почва, сте на прав път към процъфтяваща леха с невен, но има някои градински места, където те могат да виреят и да са от полза за други растения. Невените обичат слънцето и понасят суша, така че са чудесен избор за градинска граница, където могат също така да изтласкат плевелите и да държат елените далеч от други декоративни или ядливи растения.

Старите градинари наричат това красиво цвете "пазачът на градината"

Ако имате домати, чушки или други плодни зеленчуци, може да е полезно да ги засадите в една и съща леха, за да може миризмата им да има шанс да отблъсне обикновените вредители. Някои производители на култури също засаждат френски (Tagetes patula) или африкански невен (Tagetes erecta) гъсто като почвопокривно растение преди засаждане на зеленчуци, защото те отделят химикали, които могат да възпрат нематодите.

Как да пресадим невенчета в градината

Тъй като планирате да преместите саксийните невенчета в собственото им място в градината през май, изнесете саксиите навън няколко дни предварително, за да могат да свикнат с външните температури. Първо ги поставете на сянка и постепенно ги преместете на по-светли места. Също така трябва да сте сигурни, че няма повече риск от замръзване, преди да ги засадите в почвата. Стига местните условия да съдействат, това е най-доброто време от годината за засаждане на невенчета . Изберете слънчево място в градината, за да цъфтят обилно през целия сезон, и избягвайте да правите дома им сенчест или много влажен район, което би могло да ги изложи на риск от брашнеста мана.

Невенчетата могат да бъдат пресадени в градинска почва, когато са високи между 5 и 7,5 см и имат два или повече чифта листа. Те трябва да бъдат разположени на разстояние около 20 до 30 см един от друг, с мулчиращ слой около основата на стъблата им. Дайте на невенчетата си доза балансиран тор веднага след пресаждането, но няма нужда да го прилагате повторно. Всъщност, едно от нещата, които трябва да знаете за засаждането на невенчета, е, че твърде много тор може да ги обезкуражи от цъфтеж.

След като невенчетата ви са в градинските си лехи, има някои задачи, които трябва да изпълнявате, ако искате те да цъфтят постоянно. Постоянното премахване на цветовете на растенията – премахване на цветовете, след като са увехнали по стъблата – ги насърчава да произвеждат повече цветове вместо семена. Трябва да увеличите честотата на поливане с повишаване на летните температури, но не забравяйте да оставите почвата да изсъхне, преди да ги полеете отново.