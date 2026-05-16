Растение-компаньон, което ще пази хортензиите ви от вредители

Независимо дали създавате градина с опрашители в английски стил или се доверявате на приказна тема за вашата външна естетика, хортензиите имат място във всяка мечтана бордюра или причудлив пейзаж. Ако търсите нещо забавно, което да допълни големите листа и цветните глави на любимите ви хортензии, помислете за алиумите като неочаквано растение-компаньон, което ще ви помогне да дефинирате стила на вашата градина и ще защити красивите цветове в процеса.

Силният характерен аромат на алиумите, споделян от членовете на семейство Лукови, като чесън, лук и праз, е това, което прави тези растения устойчиви на вредители, които ще унищожат вашите хортензии, като листни въшки. Да бъдеш добър защитник обаче не е единственото предимство на декоративните алиуми и това дуо работи добре заедно и по други начини.

Визуално, сортът алиум, който трябва да отглеждате за най-големи цветове , Allium 'Globemaster', се съчетава фантастично с гигантските помпони на хортензиите. Те имат допълващи се палитри, изпълнени с нюанси на розово, синьо, лилаво и бяло, така че ще внесат цветова хармония във вашата градина. Тъй като и двата вида обичат добре дренирана почва и понасят слънце до полусянка (в зависимост от сорта), лесно е да намерите подходящ за вашите мечтани градински лехи.

Защо някои хортензии се нуждаят от защита от алиум повече от други

Не всички хортензии са еднакво уязвими към вредители. Някои сортове, особено едролистните, гладколистните и метличестите, са по-уязвими към елени, докато дъболистните и прицветните видове имат по-груби или пухкави листа, които не са толкова привлекателни за тях. Ако отглеждате един от по-уязвимите сортове, засаждането на алиуми е особено важно. Добре дошъл бонус е, че изглеждат страхотно заедно.

Семейство Алиуми е огромно, с декоративни растения с всякакви размери, цветове и височини. Те привличат земни пчели, пеперуди и други опрашители. Въпреки това, може би е добре да преосмислите засаждането на триъгълния праз, тъй като това е видът алиум, който не искате да завладее вашата морава или градина.

Вместо това, фокусирайте се върху истински декоративните сортове. В допълнение към едрите кълбовидни сортове като „Globemaster“, опитайте „Gladiator“ или „Purple Sensation“. Можете също да опитате „Star of Persia“ (Allium christophii), който има големи сребристи кълбовидни цветове и звездовидни цветове.