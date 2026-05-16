7 вредители, които ще унищожат вашите хортензии

Храстите и цветовете на хортензиите имат толкова пълни и разкошни цветове. Красивите сини, розови, лилави и други цветове наистина могат да добавят красота към външната (или вътрешната) част на дома ви. Когато обаче вредителите открият вашите хортензии, те могат да нанесат сериозни щети. Изведнъж тези прекрасни цветове са наполовина изядени или дори напълно липсват. Някога зелените листа сега са увехнали и стават кафяви.

Ако това ви звучи твърде познато, значи вече разбирате колко е неудобно да се справите с нашествие от вредители върху или близо до красивите си цветя. Тъй като има няколко различни вредителя, които могат да увредят това растение, е важно да разберете какво причинява проблема, за да можете да изберете най-добрия начин на действие. За щастие за вас, следващите няколко раздела ще ви помогнат да направите точно това. Ще разгледаме по-отблизо различните животни и насекоми, които могат да унищожат хортензиите, ще научим за вида щети, които могат да причинят, и ще проучим какво точно трябва да направите, за да ги предпазите от причиняване на повече вреда на красивите ви цветове.

За съжаление, въшката може да навреди и на хортензиите. Тези малки вредители – които може да са едни от над 8000 различни вида – изсмукват сока от стъблата и листата на хортензията. Ако някога сте виждали въшка, тогава знаете, че вредителите приличат на някои растителни болести. Всяко насекомо е много мъничко и тъй като се струпват на групи, може да изглеждат като множество малки подутини по листата или стъблата на вашите красиви растения. Но те всъщност са насекоми, а не болести. Така че начинът, по който работите за отстраняване на проблема, ще бъде важен.

За да премахнете нападение от въшки, има няколко неща, които трябва да направите. Започнете с подрязване на клони и листа, където има множество насекоми. Или изгорете тези изрезки, или ги затворете плътно в торба, за да предотвратите появата на ново нападение някъде другаде. Ако по растението или по определени негови части има само няколко насекоми, можете да третирате тези участъци, като напръскате със смес от медицински спирт и вода (съотношение 1:7), за да убиете вредителите. Ще искате да продължите да пръскате всички засегнати растения на всеки няколко дни, докато вече не виждате никакви признаци на нападение. Инсектициден сапун също може да се използва за унищожаване на въшки, но имайте предвид, че той ще бъде ефективен само ако вредителите все още са в стадий на ларва. След като се прикрепят към растенията и имат по-твърда черупка, те са по-устойчиви на този вид продукти.

Името „совачка“ ви казва почти всичко, което трябва да знаете за тези вредители, които могат да унищожат вашите хортензии. Совачките всъщност не са червеи. Те всъщност са гъсеници, които ще се превърнат в нощни молци. В стадий на ларва те остават под земята през по-голямата част от деня, като през нощта излизат на повърхността на почвата. След като излязат, те търсят храна и за да направят това, увиват тялото си около стъблата на растенията, като тези на хортензиите. Те остават плътно увити, изяждайки стъблото, което в крайна сметка води до „отрязване“ на цялото растение в основата. Ако един ден излезете в градината си и откриете пъпки от стъбла, стърчащи от почвата, тогава обикновено можете да обвинявате совачките.

Действайте бързо, защото ще имате много по-голям късмет да се отървете от тях, преди да са се превърнали в по-големи гъсеници. Можете да проверите наличието им, като огледате района около хортензиите си вечер. Прекарайте ръцете си през почвата и потърсете вредители, които се свиват, когато бъдат обезпокоени от движението на ръката ви. Берете с ръка совачките, които срещнете. След това добавете още суха почва около периметъра на градината си, за да намалите вероятността совачките да се установят. Поддържането на градината без плевели също може да помогне да ги държите далеч, тъй като плевелите са друг източник на храна. За бъдещи засаждания е добра идея да обработите почвата, преди да добавите нови луковици или растения. Това ще издърпа совачките на повърхността, за да можете да ги отстраните.

Листните въшки са друг вредители, който може да причини големи проблеми на вашите хортензии. Подобно на щитовката, листните въшки използват острите си усти, за да убождат листата и стъблата на хортензиите. Това им позволява да изсмукват сока от растението. След като течността се отстрани от стъблата и листата, те се дехидратират и могат да увехнат или да пожълтят. Листните въшки могат да бъдат с различни цветове, включително зелено, червено, жълто, сиво или черно. Най-много са дълги около ⅛ инча и имат крушовидно тяло. Най-вероятно ще намерите няколко листни въшки заедно, тъй като те предпочитат да се хранят на група, въпреки че е възможно понякога да видите една или две самотни.

За да предотвратите появата на сериозна заплаха от листни въшки за вашите растения, е важно да предприемете стъпки, за да гарантирате, че вашите хортензии са подготвени за здравословен растеж. Когато цветовете са по-здрави, те ще бъдат по-устойчиви на заплахата, която листните въшки могат да представляват. Също така е по-вероятно да откриете листни въшки по по-млади, по-нежни листа, така че когато следите за признаци на нападение, това са първите места, които трябва да търсите. Ако забележите листни въшки, можете да отрежете засегнатите части или да използвате инсектициден сапун. Няколко капки етерични масла от розмарин, мащерка или мента също могат да помогнат за възпиране на листните въшки и да ги насърчат да намерят друго място за хранене.

За разлика от много други вредители, паякообразните акари всъщност не са насекоми. Както може би се досещате от името им, те са паякообразни и имат осем крака, точно като другите паяци. Въпреки това, за разлика от паяците, които вероятно виждате около дома си, паякообразните акари са много по-малки, дълги само около 3 мм. Те са привлечени от растения като хортензии и използват устните си органи, за да смучат сок от долната страна на листата. При нападение листата на растението може да имат петнист вид от всички малки буболечки по тях. С течение на времето листата на растението могат дори да паднат от щетите, причинени от акарите. Подобно на други паяци, тези вредители дори плетат паяжини, които може да забележите между листата.

Ако искате да премахнете нашествие от паяжинообразни акари по хортензиите си, започнете, като издърпате маркуча и напръскате листата. Мощна струя вода може да помогне да отблъснете насекомите, да ги убиете и да премахнете мрежата им. Това ще бъде най-ефективно обаче, когато се сблъсквате само с по-леко нападение. Можете също да помислите за въвеждане на хищни акари, естествен враг на паяжинообразните акари. Хищните акари се хранят с вредителите, помагайки за премахване на нашествието. Важно е също така да поддържате хортензиите си добре хидратирани. Насекомите предпочитат суха среда, така че ако поливате цветята си по-често, може да ги обезкуражите да се задържат.

Ако излезете навън и откриете, че нещо е хрупало листата или цветовете на вашите хортензии, виновни може да са охлювите. Още по-вероятно е охлювите да са виновникът, ако откриете следи от слузеста слуз около местопрестъплението. Въпреки че охлювите предпочитат да се хранят с разлагащ се материал или организми, ако тези хранителни източници не са налични, те ще си помогнат с яденето на растенията във вашата градина. Охлювите могат да представляват по-голяма заплаха за вашата градина, когато времето е хладно и влажно, тъй като тогава те процъфтяват.

Въз основа на щетите, които могат да причинят, ще е добре да се отървете от охлювите веднага щом забележите тяхното присъствие. Започнете, като си сложите ръкавици и съберете всички вредители, които видите. След като съберете всички, които забележите – вечерта или ранната сутрин е най-доброто време да се опитате да ги намерите – е добра идея да вземете мерки, за да блокирате достъпа им до ценните ви растения. Изработването на бариера от остра диатомитна пръст, смачкани черупки или медни ленти може да им попречи да получат достъп до всичко, от което искате да ги държите далеч. Можете също така да помислите за въвеждане на естествен хищник в двора си. Патици, жаби и земни бръмбари са само някои от животните, които се хранят с охлюви, така че посрещането на някои от тях в двора ви може да ви помогне да се справите с нашествието, с което се сблъсквате.