4 цветя, които трябва да засадите в градината си през август

Август е чудесно време да се отпуснете и да се насладите на изобилие от декоративни цветове към края на вегетационния период. Въпреки това, работата на градинаря никога не свършва – така че защо просто да не продължите да засаждате и отглеждате още повече? Вярвате или не, има много цветя за засаждане през август. Много от декоративните растения, които можете да засеете директно сега, ще цъфтят добре през есента, дори до първите слани.

Когато избирате семена за сеитба през август, изберете издръжливи цветя, които узряват бързо и, в зависимост от зоната на издръжливост, такива, които ще виреят, когато температурите се понижат. С правилния избор на растения и грижи за отглеждането можете да удължите сезона на цъфтеж по възхитителни нови начини. Ето някои от най-добрите цъфтящи декоративни растения, които да започнете от семена във вашата градина през август – за да можете да дадете тласък на нова вълна от ослепително цветно ликуване.

Да знаете какви цветя да засадите през август зависи както от вашата зона на издръжливост, така и от сорта растение, което искате да опитате. Като се има предвид региона, жегата на разгара на лятото ви позволява да сеете семена директно и да покълнете семената бързо. Стига да сте готови да следите отблизо градината и да поливате разсада често , сеитбата на бързорастящи семена и издръжливи сортове е вашият бърз път към друга вълна от декоративни цветове и интерес, които могат да се запазят до есента.

Космос

Космосите са красиви едногодишни растения, които може да не преживеят слана, но узряват много бързо от семената. Те ще започнат да цъфтят 50 до 60 дни след засяването. Ако живеете в климат с по-късни първи слани, космосът може да бъде чудесно цвете, което да започнете да засаждате през август. Те не изискват много хранителни вещества в почвата – само добър дренаж и много слънчева светлина.

Цинии

Циниите са весели, ярки едногодишни растения, които изглеждат красиво в градината и са чудесни цветя за рязане. С бързото време на зреене от 60 до 70 дни, много сортове цинии могат да се считат за бърз цъфтеж и есенни цветове, дори когато са засадени чак през август.

Търсете възможно най-бързо зреещите сортове цинии и посейте семената в земята някой път този месец, за да се насладите на цъфтеж чак до първите есенни слани.

Невенчета

Няма да сгрешите, ако свържете тези цветни едногодишни растения с летните кучешки дни. Те виреят добре в жегата и на пълно слънце, стига да получават обилно поливане. Но невенът може да бъде и изненадващо студоустойчив. Ако отглеждате тези едногодишни растения, можете да им се наслаждавате чак до и дори след първите слани. Те няма да умрат напълно, докато температурите не паднат постоянно под 4°C (4°C).

Изберете правилните невенчета за отглеждане сега и ще откриете, че те узряват бързо от семената, цъфтяйки само за 50 дни след засяването. Затова започнете да ги засаждате в началото на август и може да имате цветове до края на септември. Като бонус, те отблъскват много вредители с аромата си, така че засадете есенните си невенчета в зеленчуковата градина.

Теменужки

Веселите теменужки ( Viola x wittrockiana ) са друг чудесен избор за засяване през август в по-мек и топъл климат. Ако имате мека есен и хладни зими, започнете семената за теменужки сега на място, което е добре засенчено и защитено от летните горещини. Поддържайте семената и разсада влажни, докато растат.

Очаквайте да получите цветя, които ще виреят в по-хладното време до средата или късната есен. Те са нискорастящи, така че отглеждайте теменужки във висящи кошници или контейнери на терасата или ги използвайте за оформяне на краищата на градинските лехи. Засаждайте ги в добре дренирана почва с органична материя и редовно отстранявайте пресечените цветове за море от цветя.