4 места, на които никога не бива да съхранявате косачката си за трева

Вашата косачка за трева носи голяма отговорност, когато става въпрос за грижата и поддържането на вашия двор – и вероятно сте платили доста пари за нея и бихте предпочели да защитите тази инвестиция. Независимо дали е бензинов или електрически модел, вашата косачка за трева заслужава правилно съхранение, когато не се използва.

Какво (и къде) да избягвате

Когато проверявате място, където искате да съхранявате косачката си – независимо дали е електрическа или газова – търсете признаци на висока влажност . „Те могат да задържат влага и да доведат до ръждясване на машината ви с течение на времето“, предупреждава специалистът по грижа за тревни площи Ангелика Забер. „Проверете и дали мястото се наводнява. Престоят във вода може да причини редица проблеми на машината ви, които може да са трудни и скъпи за отстраняване по-късно.“

Не забравяйте да проверите и физическата безопасност на мястото. „Ако е леснодостъпно за всеки, шансът косачката ви да бъде открадната е много по-голям“, казва Забер.

По-специално, ще искате да избягвате следните четири области, когато става въпрос за съхранение на косачка за трева.

Навсякъде на открито

Ако се съхранява на открито, косачката ви ще бъде изложена на ниски температури , пряка слънчева светлина и влажни условия. „В резултат на това ултравиолетовите лъчи могат да отслабят и избледнеят пластмасовите части, а влагата може да доведе до ръждясване на косачката ви“, казва Забер.

Ако трябва да съхранявате косачката си навън, инвестирайте във водоустойчив калъф и я съхранявайте на повдигнато място, за да сведете до минимум риска тя да се задържи във вода след обилни валежи.

Близо до корозивни материали

Важно е косачката да се държи далеч от корозивни материали, казва Крис Рамос, експерт по градинарство във фермата и флота на Блейн. „Корозивни вещества като почистващи препарати, торове или други химикали могат да повредят косачката, ако се разлеят“, казва Рамос.

На стената

Повечето електрически косачки са проектирани и подходящи за вертикално съхранение , но винаги е най-добре първо да проверите ръководството на производителя. „Бензиновите косачки обаче са твърде тежки, за да се съхраняват по този начин, и могат да възникнат течове, което води до капене на гориво върху пода или в двигателя на машината“, твърди Забер.

Така че, ако имате бензинова косачка, избягвайте съхранението ѝ върху стенни рафтове или куки. Изтичането на гориво е лесно запалимо и може да създаде опасност от подхлъзване или пожар.

Съхранение на студено и влажно място

Въпреки че навесът и гаражът обикновено се считат за идеални места за съхранение на косачката за трева, Забер съветва да се уверите, че са добре проветрени. „В противен случай косачката все още ще бъде изложена на задържана влага, причинявайки корозия и ръжда на машината ви“, казва тя.