Събуди се вулканът Килауеа, изхвърли лава на половин километър в небето (ВИДЕА)

Вулканът Килауеа на Хавайските острови отново е буден като изхвърли лава на височина около 500 метра. Впечатляващото изригване бе запечатано на камери и обиколи целия свят.

Килауеа е част от Мауна Лоа - най-голямата планина в близост до Хаваите и едновременно с това един от най-активните вулкани в наши дни. Основата му се намира на 4975 м под повърхността на Тихия океан, а с дължината си тя на практика загражда 85% от цялата площ на остров Хавай. Самото й име на езика на местните означава "Дългата планина", а вулканът Килауеа е разположен на източния й склон.

