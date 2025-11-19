Грипът настъпва: Неочаквани мутации ще ни ударят по-тежко

Грипният сезон у нас започва по-рано от обикновено, а заради неочаквани мутации на щамовете експертите очакват по-голям брой заболели.

Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова коментира, че грипната заболяемост плавно се повишава, но в момента все още е на обичайните си нива.

Доминиращото вирусно заболяване на този етап е именно грипът, като щамовете на тип А са АН1N1 и АH3N2.

Нови мутации ще ни ударят по-силно

"Обичайно е първият вид да мутира между отделните сезони - всъщност това е пандемичният щам. Оказва се обаче, че и другият щам е направил няколко мутации и в момента намира благодатна почва в Западна Европа като дава по-висока заболяемост. Вероятно ще има по-голям брой заболели, но едва ли стойностите ще бъдат драстично по-високи", заяви проф. Христова.

Тя допълни, че се разчита на кръстосания имунитет.

"Независимо от мутацията, остават много антигени, повърхностно активни съставки, срещу които се изработват антитела, които ще поемат и новия щам. Той не е кардинално различен и с една имунизация ще имаме имунен отговор, който частично да поеме и него", обясни тя.

Първите области, които ще паднат, са ясни

Двата щама към момента си поделят заболелите по равно, но очакванията на епидемиолозите са за по-голям брой от обичайното заради мутацията.

В няколко области нивата на заболяемост се повишават бързо. Очаква се Ловеч и София-област първи да влязат в епидемичната вълна. "При средна за страната заболяемост от около 80 на 10 000 души на седмична база, в Ловеч тя е над 190 на 10 000, а в Софийска област – около 170 на 10 000", поясни проф. Христова.

Най-много боледуват децата на възраст от 9 до 14 години.

Експертите са категорични, че грипният сезон у нас започва по-рано от обикновено. Най-много болни винаги има през декември, януари и февруари. Но тази година е възможно пикът да не бъде в края, а в средата на януари. Въпреки това драстични отклонения от нормата не се очакват, смята проф. Христова, цитирана от Фокус.

Не е късно за ваксина

Само тест може да покаже с точност вида на заболяването, защото респираторните инфекции често имат сходна симптоматика. Грипът обикновено протича по-тежко в сравнение с COVID-19, обясни експертът.

"При грипа типично е внезапното начало, голямата отпадналост, болките в ставите и мускулите на тялото, температура. На следващия ден се появява постепенно засилваща се хрема, след това се преминава към кашлица. Острата симптоматика приключва в рамките на 5 дни. Но при хора с потисната имунна система, изтощена от заболявания или хроничен стрес и умора, протичането ще се затегне, ще протрахира с една кашлица, която няма да си отиде понякога със седмици", допълни тя.

Все още не е късно за поставяне на ваксина. За да се изгради добър имунитет, са нужни 2 седмици. "Особено за хора със заболявания и по-възрастни хора е силно желателно", подчерта проф. Христова.

През последните седмици се наблюдава и увеличение на заболяемостта от скарлатина и варицела.