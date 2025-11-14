Великият борец на България от село Християново, който пасеше говеда като дете: Разболя се от хепатит, но след 6 месеца завоюва олимпийски медал!

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Станчо Колев е един от успешните ни борци от 60-те години на XX век. Историята му е повече от интересна. Той не израства в най-заможното семейство и има тежко детство, като дори му се налага да пасе чужди говеда. От малък се влюбва в борбата, а впоследствие става и национал. Една от най-емблематичните случки в богатата му кариера е от Игрите в Токио през 1964-та, когато завоюва сребърен медал, въпреки че 6 месец по-рано лежи в инфекциозно отделение заради хепатит.

Станчо Колев - двукратният ни олимпийски сребърен медалист

Станчо Колев е роден на 11 април 1937 година в старозагорското село Християново. От малък живее бедно. "Като момче съм пасал чуждите говеда, бях аргатин. Но от тогава обичах да се боря. В село организираха схватки на едно площадче зад съвета, направо на земята. Сигурно съм впечатлил някой, който разбира, защото ме посъветваха, като стана ученик в Стара Загора, непремено да спортувам нещо, голяма енергия съм имал. Най-добре било да се запиша в борбата", разказва след десетки години Колев в интервю за "24 часа".

Първите му треньори са Георги Динев и Никола Илчев. Става многократен шампион на България, печели и "Дан Колов". През 1959-а грабва сребро на Световното в Техеран. На финала губи от турчина Мустафа Дагистанлъ. "Двубоят беше кървав в истинския смисъл на думата и аз победих по точки", разказва Колев. По негови думи впоследствие президентът на Международната федерация по борба Роже Кулон упражнил натиск върху съдиите, които разгледали контестация на турския отбор и в крайна сметка присъдили победа за Дагистанлъ.

"40 минути се чувствах световен шампион, не ми позволиха повече. Но през същата тази 1959 г. се оженихме със съпругата ми Иванка и това ми стигаше, тя е ученическата ми любов", спомня си родният борец. Идва време и за първите му олимпийски игри - тези в Рим през 1960-а. Отново финал и отново срещу Мустафа Дагистанлъ.

Първото олимпийско сребро

"Срещата беше равностойна, пък аз винаги бях по-лек от него. Но и тогава съдиите ме ощетиха, като не ми присъдиха спечелена точка в края на срещата, но аз никога не съм се разправял със съдиите. За мен остана среброто, разплаках се от безсилие, а Мустафа призна по свой начин моето превъзходство, като каза, преди да слезе от тепиха: "Догодина вашият ще бъде първи!", гласи коментарът на Колев.

Подобен сюжет се развива и преди Игрите в Токио през 1964-та. Година по-рано на Световното в София българинът отстъпва пред японеца Ватанабе и остава с бронз. В японската столица Станчо Колев не успява да отмъсти. Тогава обаче има и други фактори. Борецът посреща нова година в инфекциозно отделение заради прекарана жълтеница. На негово място в националния тим влиза Стоян Червенков.

Лошото представяне на резервата обаче кара старши треньора Райко Петров да вземе и Колев в Токио. "В последния момент решиха да се доверят на дубльора ми, моите сили нямало да стигнат. И аз се отпуснах. В стаята в олимпийското село бяхме с моя приятел Вълко Костов от Хасково, лека му пръст", заявява роденият в село Християново пред "24 часа" и разказва как изведнъж в стаята нахлува Райко Петров, който отсича, че Колев ще се бори, а не Червенков.

"Извънредното" сребро

"А тя каква се оказа работата. Нашите предварително записали мен като титуляр в списъка за участие, после решили да ме заменят. Но турците, като научили, че съм болен, пресметнали, че им е изгодно тъкмо аз да се боря, помислили, че съм лесен противник. И заплашили с контестация заради тази промяна в последния момент, а опасността България да остане без човек в моята категория до 63 кг станала реална. Затова трябваше да си обличам трикото и да си връзвам кецовете в таксито на път за залата, толкова бяхме закъснели", спомня си Станчо Колев. Въпреки че не е напълно подготвен, той гази всички наред. На финала обаче отстъпва пред Ватанабе - по точки, за да се окичи с олимпийско сребро за втори пореден път.

Станчо Колев не триумфира със злато от голям форум, но остава в историята като един от най-великите ни борци. Впечатляващата му история ни показва, че с много труд може да постигнеш исторически подвизи, въпреки неравностойния старт.