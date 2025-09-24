Как правилно да събирате мента от градината си

Салатата от агнешко месо , мохито и диня може да се подобри с добавянето на малко прясна мента, поради което толкова много домашни градинари обичат да добавят тази ароматна билка към градините си. Но когато дойде време да поднесете прясно отрязаните листа от двора си на масата си, има няколко неща, които професионалистите казват, че трябва да имате предвид.

Инструменти, които ще ви трябват

Градински ножици

Контейнер за носене на ментата

Как да събираме мента

Почистете градинските си ножици със сапун и вода или ги изтъркайте с алкохолна кърпичка, за да ги дезинфекцирате.

Според Луай Гафари, консултант по градинарство и автор на книгата „ От семе до маса“ , отрежете стъблата на ментата точно над листния възел . „Това помага за насърчаване на по-голям растеж в този възел“, казва той, добавяйки, че е добре да избягвате скубането на листа от растението.

Кога да берем мента

Можете да берете мента по всяко време, след като се е установила , според Гафари. „Така че, ако току-що сте пресадили разсад, дайте му няколко седмици, за да свикне с новия си дом, преди да приберете реколтата от него“, казва той, добавяйки, че това е невероятно издръжливо растение.

Въпреки това, той съветва да не се бере мента, когато растението е жадно или увиснало. „Берете мента само когато растението е буйно и листата са изправени“, казва той.

Най-доброто време от деня за тази работа е ранната сутрин или ранната вечер. „Също така се опитвам да избягвам да режа мента през най-горещата част на деня, за да не позволя на слънцето да изпържи прясно отрязаната част“, ​​казва Болус. „Като цяло това няма да убие растението по никакъв начин, но може да забави растежа на отрязаните стъбла.“

Стръкове мента в буркани с вода

Въпреки че Гафари казва, че е най-добре да берете мента и да я използвате при нужда, можете да я съхранявате в хладилник. „Сложете стъблата в чаша вода и покрийте листата леко с найлонов плик“, казва той, отбелязвайки, че ще искате да сменяте водата при нужда. „Като алтернатива, можете да я увиете в хартиена кърпа и да я поставите в найлонов плик.“

Как да сушим мента

Ментата може да се консервира по няколко начина, но Гафари казва, че сушенето е най-разпространеният начин за запазването ѝ за дългосрочна употреба. Той предлага използването на дехидратор за най-добри резултати; следвайте инструкциите му по-долу.

Измийте ментата и я подсушете добре. Гафари предлага да я оставите върху чисти кухненски кърпи, за да изсъхне на въздух за няколко часа, преди да преминете към следващата стъпка, която включва отстраняване на листата от стъблата.

Изхвърлете стъблата и поставете листата върху решетките на дехидратора съгласно инструкциите на производителя.

След това ще трябва да пуснете дехидратора на ниска температура и в препоръчаното от производителя време. „Може да се наложи да пуснете допълнителен цикъл, ако ментата не е напълно суха“, казва Гафари.

След като ментата е достатъчно изсушена, опаковайте я (цяла или натрошена) в чисти буркани и я съхранявайте в килера си.

Нямате дехидратор? Няма проблем! Гафари казва, че можете да го изсушите на въздух у дома, като оставите ментата върху кухненските си кърпи за няколко дни. „Ментата може да се суши и на връзки“, казва той. „Просто съберете няколко стъбла заедно с парче канап и окачете връзката в топла стая в дома си.“ След няколко дни, казва Гафари, стъблата и листата ще изсъхнат.

Ментата може да се съхранява и във фризер. „Можете да я нарежете, да я добавите към вода и да я замразите във форма за кубчета лед“, добавя Гафари. „Ментата и кубчетата вода могат да се добавят към пуншове, могат да се варят за чай и могат да се добавят към коктейли .“