4 трика за използване на мляко за бърз растеж на змийски растения

Колко изненадани сте, знаейки, че нещо толкова просто като млякото върху вашето змийско растение може да бъде перфектен трик за грижа? Звучи необичайно, но когато се разреди и използва правилно, този бял еликсир може да действа като нежен, евтин помощник за леко подхранване и грижа за листата. Нека видим как!

Вашето змийско растение вече не изисква много, така че истинската цел тук не е „чудотворен растеж“. Това е контролиран тласък, когато растението ви изглежда изостанало, бледо или просто не изглежда толкова силно, колкото преди.

Разбира се, това не е стрела, изстреляна в тъмното! Млякото естествено съдържа малки количества калций, калий, магнезий, фосфор, азот (следи) и микроелементи като цинк и желязо, всички от които обикновено са изброени на етикетите на растителните торове.

Всъщност, много опитни градинари използват силно разредено мляко като помощно средство за грижа за листата и като мек противогъбичен спрей. То е популярно средство за борба с брашнеста мана по откритите култури.

Професионален съвет: Ако вашето змийско растение вече процъфтява, пропуснете млякото напълно, тъй като този трик е най-подходящ от време на време.

Как млякото може да помогне на змийско растение

Млякото е предимно вода, но съдържа и малка смес от разтворени хранителни вещества, които растенията технически могат да използват. Най-забележителните от тях са калций и калий, заедно със следи от магнезий, фосфор, азот и няколко микроелемента.

Калцият играе структурна роля в растенията и помага за укрепване на клетъчните стени и поддържа правилното образуване на клетки, особено при нов растеж. Когато калцият е наличен в малки, постоянни количества, растителните тъкани са по-твърди и по-малко податливи на колапс или увреждане.

Калият, от друга страна, помага за регулиране на движението на водата през растителните клетки. Той поддържа вътрешния воден баланс и помага на растенията да се справят с лек стрес, като например промени в светлината, температурата или режима на поливане.

Как да използвате мляко върху змийско растение

1. Приложение върху почвата

Можете да използвате консервативно разреждане, при което използвате 1 част обикновено краве мляко на 6–8 части вода. Просто изсипете малко количество около почвата, а не върху короната, където листата се срещат с почвата.

Забележка: Ако саксията ви не се отцежда добре, не използвайте този метод. Млякото плюс задържаната влага е видът комбинация, която превръща едно жилаво змийско растение в мистерия „защо изведнъж е кашаво?“.

2. Листно подхранване

Листното подхранване е мястото, където повечето хора прекаляват, така че нека го направим разумно. Изберете много леко разредено мляко, което може да се напръска върху листата за леко подхранване и за защита на листната повърхност .

Използвайте 1 част мляко на 9-10 части вода, след което леко напръскайте. Винаги пръскайте сутрин, за да изсъхнат листата напълно и поддържайте добра циркулация на въздуха.

Професионален съвет: Ако използвате млечен спрей за листа, направете го близо до ярък прозорец (непряка светлина) и избършете леко листа, след като изсъхне, за да избегнете натрупване.

3. Блясък на листата

Листата на змийското растение събират прах, а прахът блокира светлината. По-малко светлина означава по-бавен растеж и по-тъп вид на листата. Ако използвате малко разредено мляко, това може да помогне за премахване на замърсяванията и да направи листата да изглеждат по-чисти.

Всичко, от което се нуждаете, са 1-2 чаени лъжички мляко в 1 чаша вода. След това навлажнете мека кърпа, избършете всяко листо от основата до върха, след което почистете с втора кърпа, навлажнена с чиста вода, за да премахнете остатъците. Това ще поддържа нещата чисти, без да оставя филм върху растението ви.