3 популярни многогодишни растения, които причиняват проблеми в градината

В градината си имам няколко от онези, които наричам многогодишни създатели на проблеми. Това са растенията, които се оказаха с тъмна страна, скрита отвъд обещанията за изобилен летен цъфтеж или способността да понасят най-суровите горещини и суша, без да се колебаят. Всъщност, техните непрекъснати цветове водят до тонове семена, които отиват навсякъде, или пък тяхната издръжливост всъщност се дължи на необуздания растеж, който заплашва да задуши всяко живо същество в радиус от 3 метра. Чувствам се като безкрайна борба да ги държа под контрол, което ме кара да се чудя защо изобщо съм ги засадил.

Перфектният подарък: Най-красивите растения за Свети Валентин

Спестете си всички тези разочарования, като избягвате тези проблемни многогодишни растения в градината си. Освен това, имам предложения за много по-добре поддържащи се двойници, които можете да отглеждате вместо тях.

Момина сълза

Още: Зеленчуци, които може да отглеждате в повдигнати градински лехи

Да, знам, това е класическо градинско растение, обичано заради сладко ухаещите си, бели, подобни на камбанки цветове в началото на пролетта и способността му да вирее на суха сянка, където не расте много друго. Но наистина започнах да не харесвам момината сълза ( Convallaria majalis), защото година-две след засаждането ѝ започва да се разпространява като дива, задушавайки близките растения. След като се установи, овладяването на този агресивен разпространител изисква безмилостна бдителност.

Засадете това вместо това: Пеноцвет ( Tiarella spp.) е местно растение, което може да расте и на сенчести места, но няма да завладее градината. Въпреки че не е ароматно, пенливите му пролетни цветове привличат опрашители, а някои сортове предлагат интересна зеленина.

Хамелеонно растение

Листата с форма на сърце, украсени с бели, зелени, розови и жълти пръски, лесно заслепяват онези, които не са запознати с растението хамелеон ( Houttuynia cordata 'Chameleon'). Но това възхищение бързо ще се превърне в ужас, когато това енергично многогодишно растение започне да се разпространява навсякъде. Освен това, след като пусне упоритите си корени в градината ви, е почти невъзможно да се отървете от него. Дори хербицидите не го забавят много, така че, моля, не се влюбвайте в сладките му, цветни листа, ако го видите в градинския център.

Още: Само така е правилно да наторите растенията с оризова вода

Засадете това вместо това: Има много други добре поддържани почвопокривни растения, като пълзяща мащерка или безплодна мащерка, които няма да ви създадат главоболията, които ще ви създадат хамелеоните.

Лилавият ленивец

Още: Поливате ли растенията си с такава вода – и полезно ли е всъщност?

Това многогодишно растение има репутация. В много щати е посочено като вреден плевел, защото заема влажни зони и измества местните видове. Лилавият ленивец ( Lythrum salicaria) е бързо разпознаваем благодарение на изправените си лилави цветни класове, които цъфтят от средата на лятото до есента . Въпреки че е забранен за продажба в много щати, той все още си проправя път в градините. Неинформирани приятели понякога предлагат туфа или две от градината си. Това е подарък, който не бива да се отказва. А след това любезно информирайте приятеля си за инвазивния му характер.

Засадете това вместо това: За дълготраен лилав ефект в градината, засадете местна лилава ехинацея ( Echinacea purpurea ) или пламтяща звезда ( Liatris spicata ) вместо лилав ленивче.