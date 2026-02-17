Какво да засадим през февруари в градина?

Какво може да се засади в градината?

Въпреки че градината може все още да изглежда спяща през февруари, сега е подходящият момент да направите първите стъпки към цветна и ароматна пролет и лято. Представяме ви съвети за засяване на цветя и планиране на цветни лехи.

Февруари е месец, в който градината все още е в латентен период, но за любителите на цветя сезонът вече започва. Сега е идеалното време да планирате цветната си градина и да засеете първите растения, които ще привлекат пчели и други опрашители и ще ви възнаградят с разкошни цветове през пролетта или лятото

Ако нямате много опит, не се притеснявайте. Ето няколко основни правила, които ще ви улеснят работата.

Още: Как да разделяте луковиците на лалетата за повече пролетни цветове

Какви цветя да сеем през февруари?

В по-голямата част от България февруари все още е студен, а поглед към прогнозата показва, че температурата може да падне до нула след неделя, така че повечето цветя се засяват на закрито - на перваза на прозореца, в оранжерия или мини оранжерия.

Добър избор за начинаещи са петунии, невен, цинии, салвия, върбинка и невен.

Семената се засяват в лек субстрат за цветя , леко се притискат и се държат топли, в идеалния случай 18–22 °C. Най-важното е растенията да имат достатъчно светлина, в противен случай ще се разтегнат и отслабнат.

Още: Никога не подарявайте ТЕЗИ цветя за Свети Валентин - ето какво послание носят

Ако живеете в крайбрежен район, можете да започнете сеитбата малко по-рано, отколкото на континента.

Какво може да се засади в градината?

Ако земята не е замръзнала и няма силна слана, можете да започнете да засаждате лилии, далии, рози от контейнери, както и многогодишни растения от градинския център този месец.

Все пак, бъдете търпеливи още малко, защото на континента повечето засаждане на открито все още се измества към края на февруари или началото на март.

Още: Какво послание има всяко цвете и как да изберете подходящото за Св. Валентин

Засаждане на средиземноморски билки: От какво се нуждаят лавандулата, градинският чай, розмаринът и дафиновите листа?

Пролетни луковични растения като лалета, нарциси, зюмбюли и др. не се засаждат през февруари. Те трябва да се засадят през есента, за да цъфтят през пролетта. Ако ги засадите сега, вероятно няма да цъфтят правилно, защото се нуждаят от период на студ (вернализация).

Как да планирам цветна градина сега?

Докато чакате по-хубаво време, планирайте къде какво ще засадите.

Още: Най-добри многогодишни растения, които трябва да засадите през февруари

Най-важното е да знаете къде имате най-много слънчева светлина, защото повечето цветя обичат слънчеви места (поне 6 часа на ден). Ако част от градината е на сянка, изберете видове, които могат да я понасят.

Вземете предвид височината на растенията и засадете по-ниските отпред, средните по средата, а по-високите отзад. По този начин всичко ще бъде видимо и спретнато подредено.

Можете да изберете един цвят (например бяло и лилаво) или да комбинирате контрастни цветове като жълто и синьо. Докато минималистите ще кажат, че по-малкото често е повече и че твърде много различни цветове могат да изглеждат разхвърляно, аз лично обичам пръски цвят в градината.

Планирайте цъфтежа си през целия сезон, като избирате растения, които цъфтят по различно време . По този начин градината ви ще бъде интересна както за вас, така и за опрашителите от пролетта до есента, а не само за няколко седмици.

Още: Засадете семената на тези цветя през февруари

Ако имате и зеленчукова градина , комбинирайте цветя, които ще отблъскват вредителите и ще привличат полезни насекоми. Зеленчуковата градина може да бъде чудесно място за засаждане, дори на тези видове, предназначени за рязане.

Защо и кои цветя да използваме в зеленчукова градина?

Начинът, по който редувате цветята и зеленчуците си, зависи от размера на градината и лехите ви, избора на култури и вида, който искате да имате. Важно е да обърнете внимание на височината на цветята и зеленчуците си, така че и двете да получават достатъчно слънце и светлина.

Какво друго можете да правите през февруари?

Още: 10 цветя, които да засадите в градината си през 2026 - носят късмет и пари

Ако няма силна слана, подрежете розите . Почистете старите, сухи стъбла от миналогодишните растения. Добавете компост или органичен тор към многогодишните растения.

Проверете наличните си семена и степента им на кълняемост и купувайте нови навреме.

Разчупете сивотата и студа на февруари, като посеете и планирате своята цветна и ароматна градина.