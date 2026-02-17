Как да отглеждате момина сълза?

Как е възможно едно толкова мъничко цвете да излъчва такъв невероятен аромат? Миниатюрната момина сълза всяка пролет разцъфва с прекрасни малки пръски, подобни на камбанки, бели или бледорозови цветове. Оставете я да се разпростре малко (което и се случва, толкова много, че може да се окаже проблем) и тя ще изпълни цялата местност с отличителния си аромат. Освен това прави очарователни, малки букети.

Как да пресадите момина сълза през есента

Къде да засадите момина сълза

Момина сълза е сенчесто растение , което трябва да се засажда на място, където почвата е естествено влажна и леко киселинна до неутрална.

Повечето градинари го засаждат под дървета, където с времето ще запълни пространството. Но имайте предвид, че може лесно да се разпространи неконтролируемо, така че е разумно да го поставите на място, където разпространението му е ограничено от алея или тротоар.

Как и кога да засадите момина сълза

Момина сълза може да се засади през есента или пролетта. Изкопайте дупка, която е достатъчно голяма и дълбока, за да побере коренището. Поставете коренището с острите растежни пъпки нагоре в дупката. Разпределете корените около пъпката като ветрилообразно и покрийте всичко с пръст, така че растежната пъпка да се намира на около 1,5 см под нивото на почвата. Полейте обилно.

Поставете растенията на разстояние около 15 сантиметра едно от друго.

Съвети за грижа за момина сълза

Въпреки че растенията изглеждат деликатни, момината сълза е доста издръжлива, понася добре сянка и сухи условия. Използвайте тези насоки, за да се грижите за това многогодишно растение във вашата градина.

Светлина

Момината сълза се нуждае от пълна сянка до частично слънце. Може да понася сутрешно слънце, но определено се нуждае от място, защитено от по-силното обедно и следобедно слънце. В по-топлия край на зоната е най-добре да се засади на пълна сянка. При твърде много слънце листата ѝ ще покафенят.

Почва и вода

Почвата трябва да е плодородна и постоянно влажна, но добре дренирана, с pH между 5,0 и 7,0.

Колкото по-сенчесто е мястото, толкова по-малка е вероятността почвата да изсъхне до степен, в която да се наложи да засадите водна момина сълза. Въпреки това, при продължителни сухи периоди или засушавания, поливайте бавно и обилно, за да възстановите почвената влага. Сухите условия, точно както прекалено многото слънце, ще доведат до покафеняване на листата.