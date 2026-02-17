Как да отгледате здрав и силен разсад от домати на перваза на прозореца

Напоследък все повече градинари избират така наречената „мързелива“ схема на отглеждане на разсада на доматите. Този метод позволява на растението да се развива в един контейнер от момента на поникването до засаждането му в земята, като се избягва стресът от пресаждането и необходимостта от редовно торене. Освен това благодарение на този метод може да отгледата здрав и силен разсад на перваза на прозореца.

Мързелив метод да отглеждане на разсад от домати

Основното предимство на този метод е липсата на шок от пресаждането. Когато корените останат непокътнати, разсадът показва много по-бърз и по-стабилен растеж. В такива условия растенията имат мощна коренова система, здрави плътни стъбла и наситено зелени листа.

За прилагане на метода се използват пластмасови чаши с обем приблизително 500 мл. На дъното на чашата трябва да се направят 4-5 дренажни отвора.

Използването на пластмасова чаша вместо стъклена има още едно предимство: когато дойде време за засаждане, пластмасата може лесно да се реже или просто леко да се натисне по стените, за да се извлече земната буца с корените без да се повреди изобщо.

Време е засаждане на разсад ягоди: Какво трябва да знаете за него

Процесът на засаждане е следният - напълнете чашата само до една трета с почва, посейте в нея две семена и внимателно навлажнете повърхността. Основната задача през първите седмици е да наблюдавате разсада. Ключов момент е появата на 3 листа. В този момент към чашата се добавя почва до една трета от височината ѝ. Това стимулира растежа на допълнителни корени върху заровеното стъбло. С растежа на растението процедурата се повтаря, докато чашата се напълни напълно.

Благодарение на този подход, растението има развита и разклонена коренова система към момента на засаждане. Това позволява на доматите да абсорбират влага и хранителни вещества много по-лесно след засаждането им в оранжерия или открита земя.

Кога е най-добре да засадите разсад пипер през 2026?

Въпреки простотата на метода, той изисква спазване на определени условия. Разсадът се нуждае от ярко осветление в продължение на 12-14 часа на ден, в противен случай дори добавянето на почва няма да го спаси от прекомерно разтягане. Поливането трябва да е умерено - само след като горният слой изсъхне. Особено важно е да не се поливат младите растения в началото на растежа, когато корените им са все още твърде малки, за да абсорбират голямо количество влага.

Липсата на стрес от пресаждането позволява на младото растение да се развива непрекъснато. Тъй като корените не се нараняват при преместването от един контейнер в друг, растението не е необходимо да изразходва вътрешни ресурси и време за възстановяване на увредените тъкани.

Спестяването на торове е допълнителен практически бонус на този подход. В ранните етапи от живота на разсада, запасът от хранителни вещества, които вече се съдържат във висококачествена почвена смес, е напълно достатъчен. Тъй като растението не изпитва шок и се развива в стабилни условия, то ефективно абсорбира микроелементи от почвата, без да е необходимо допълнително стимулиране с химикали.

Прочетете също: Как и кога да пресаждате разсад в стартови тави