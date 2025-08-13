6 луковици, които трябва да засадите през август за красиви цъфтежи през пролетта

Цъфтящите луковици са едни от най-лесните и най-възнаграждаващи растения за грижи. Те изискват малко поддръжка, озаряват градината ви с пъстри цветове и могат да бъдат засадени още през август

Кокиче

Кокичетата често са най-ранните цветя, които цъфтят в края на зимата или началото на пролетта, заедно с растения като зимен аконит и кукуряк . В зависимост от климата, те могат дори да поникнат, когато все още има сняг на земята.

Есенен минзухар

За разлика от своя роднина, пролетния минзухар , есенният минзухар се появява с малки лилави цветове с жълти центрове през есента. Засадете луковиците на есенния минзухар през август, за да цъфтят същата година през есента; растенията, отглеждани от семена, обаче цъфтят след четири до пет години.

Гроздов зюмбюл

Наричани още мускари, гроздови зюмбюлови цветове с къси връхчета от малки, синкаво-лилави цветчета. Луковиците, засадени в края на лятото или началото на есента, ще цъфтят на следващата пролет.

Гроздовият зюмбюл ще расте от 15 до 23 см височина и изисква пълно до частично слънце и влажна, добре дренирана почва.

Лале

За весели, цветни лалета през пролетта, засадете луковици в края на лятото или началото на есента. Тези любими цветя са издръжливи в зони 3-8.

Изберете място с пълно слънце и богата, добре дренирана почва и засадете на дълбочина около три пъти по-голяма от дължината на луковиците. Помислете за засаждане на лалета, които могат да достигнат до 60 см височина в зряла възраст, зад по-къси цъфтящи луковици като нарциси или мускари.

Нарцис

Подгответе се за цъфтежа на следващата пролет, като засадите това весело, класическо пролетно многогодишно растение в градината си през август или септември. Изискват пълно до частично слънце и влажна, но добре дренирана почва. В зависимост от сорта, те ще растат от 15 до 76 сантиметра височина, когато узреят.

Декоративен алиум

Този роднина на праз, лук и чесън е ценен не като храна, а заради сферичните си кичури от малки цветове в края на дълги, тънки стъбла. Засадете ги в края на лятото в по-хладен климат, но изчакайте до есента в по-топлите райони. Изискват пълно до частично слънце и растат най-добре в добре дренирана, леко кисела почва. Очаквайте цъфтеж на следващата пролет или началото на лятото.