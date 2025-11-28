Рафа Надал посочи основната разлика между Джокович и Федерер, която направи сърбина най-добър

Рафаел Надал не спести похвали за двамата си най-големи съперници, когато в скорошно интервю бе попитан за основните разлики между Роджър Федерер и Новак Джокович. "Голямата тройка" доминираше в тениса в продължение на десетилетия между Уимбълдън 2003 и US Open 2023, като триото спечели 66 от 81-те титли от Големия шлем, което доведе до появата на етикета "златна ера" на тениса.

Рафаел Надал говори за съперничеството си с Роджър Федерер и Новак Джокович

Участието на Федерер в двойки заедно с Надал на "Лейвър Къп" през 2022 г. бе кулминацията на блестящата кариера на швейцареца. Той спечели 20 турнира от Големия шлем в рамките на 24-годишния си стаж в спорта. Надал последва своя съперник в оттеглянето си само две години по-късно, през 2024 г. От Ролан Гарос до Уимбълдън, испанецът се оказа сериозно предизвикателство за всеки свой съперник и напусна спорта, след като спечели 22 турнира от Големия шлем.

Джокович е единственият от тримата, който все още е активен, въпреки че наскоро претърпя няколко поражения от новите звезди на спорта Яник Синер и Карлос Алкарас. Въпреки това, той е безспорно най-добрият от триото, като е спечелил рекордните 24 титли от Големия шлем, а също така е единственият тенисист, който е постигнал два пъти кариерния "Златен мастърс". Освен това е спечелил всичките девет активни турнира от сериите Мастърс 1000.

Участвайки в Американския бизнес форум 2025, Надал имаше само добри думи за своите съперници, когато беше попитан за основните разлики между тях: "Роджър е човек и тенисист, който носеше по-голяма магия от гледна точка на чист тенис талант и умението да вдъхновява всички останали с уменията си на корта. Новак, който същп има огромен талант, пък е по-трудолюбив, като разполага с работна етика и шампионски манталитет, които са почти невъзможни за надминаване. Това беше основната сила и предимство на Джокович в най-важните моменти. Те са различни личности, с различен подход към кариерата, но и с различни пътища, по които са стигнали до крайностите и до съвършенството."

"Нямаше място за грешки"

39-годишният испанец подчерта също така, че конкуренцията между тримата ги е принудила да дадат най-доброто от себе си и че не е имало място за грешки: "Те бяха съперници, които не са спирали да се усъвършенстват, които са показали, че искат да преследват целите си, като правят нещата по най-добрия възможен начин. Без съмнение те ме тласкаха до крайните ми граници през всичките тези години. Истината е, че това беше период на максимални изисквания. В крайна сметка фактът, че бяхме трима, означаваше, че нямаше почти никакво поле за грешки."

