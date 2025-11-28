Спряганият за заместник на Левандовски в Барселона проговори за бъдещето си

През последните сезони нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн е сред най-добрите футболисти в Европа. Откакто пристигна на "Алианц Арена" от Тотнъм през лятото на 2023 година, англичанинът е отбелязал невероятните 109 гола и асистирал за още 29 в 115-е си участия с червената фланелка. Логично, той започна да бъде спряган за трансфер в другите топ клубове на Стария континент. През последните седмици в Испания се появиха новини, че Барселона може да предприеме познат подход и да вземе нападателя на Байерн, както направи преди години с Роберт Левандовски.

Хари Кейн говори за бъдещето си в Байерн Мюнхен

Договорът на поляка на "Камп Ноу" изтича през следващото лято, а според хората по високите етажи в клуба Хари Кейн би бил идеален негов заместник. Сега английският национал директно коментира спекулациите, свързващи го с преминаване в Барселона през лятото, но изрази задоволството си от Байерн Мюнхен. Ясно е, че Кейн има клауза в договора си, която му позволява да напусне отбора за 65 млн. евро следващото лято, но само ако информира баварците за желанието си да напусне преди края на януари 2026 г. Тази опция в договора става невалидна, ако той не каже преди този краен срок, а договорът му е до 2027 г.

Кейн с коментар за слуховете, свързващи го с Барселона

Капитанът на Англия се чувства много добре в Мюнхен и в момента изглежда малко вероятно да активира тази клауза. Попитан за предполагаемия интерес на Барселона, Кейн заяви в интервю пред "BILD": "Нямам никакъв контакт с никого, никой не се е свързвал с мен. Чувствам се много добре в настоящата ситуация, въпреки че все още не сме обсъждали моето положение с Байерн. Няма нужда да бързаме. Много съм щастлив в Мюнхен. Това личи от начина, по който играя. Ако има контакт, тогава ще видим. Но все още не мисля за новия сезон. Първо е Световното първенство през лятото. И е много малко вероятно нещо да се промени след този сезон."

Бляскавата форма на Кейн е една от основните причини и за невероятното представяне на Байерн. "Червените" от Мюнхен пренаписаха историята на футбола, след като записаха 16 поредни победи във всички турнири от началото на сезона. Те останаха непобедени и в следващите два мача, когато записаха равенство и победа. Машината на Венсан Компани все пак се пропука и допусна първа загуба за сезона в Шампионска лига.