Ден след като Путин отказа мир в Украйна, "миротворецът" Орбан стисна ръката му за 14-и път (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан не се посвени да посети руския диктатор Владимир Путин в Москва и да стисне за 14-и път ръката на човека, който води агресивна война в съседната и за двама им Украйна. Той пристигна на 28 ноември в Кремъл и чу как Путин му благодари за готовността да бъде домакин на руско-американски преговори в Будапеща. Планираната среща между него и Доналд Тръмп в унгарската столица обаче пропадна от първи опит заради нахалството на Москва и нереалистичните ѝ искания във връзка с мирното споразумение.
Ласкателства
Отношенията между Москва и Будапеща сега се основават на прагматизъм и „най-доброто от това, което се е случило“ в тяхната история, заяви руският диктатор пред Виктор Орбан. Путин заяви, че с удоволствие ще приеме предложението за преговори в Будапеща, ако бъде постигнато споразумение за провеждането на такава среща на върха.
Putin met with Hungarian Prime Minister Orban in the Kremlin for their 14th meeting, with Putin praising Orban's position on Ukraine and noting good energy cooperation between Russia and Hungary despite complications.— WarTranslated (@wartranslated) November 28, 2025
Video includes subtitles. pic.twitter.com/H6qErGLaqP
Самият Орбан, който редовно блокира пакети от помощи на Европейския съюз за Украйна и се обявява против членството ѝ в ЕС, докато защитава позицията да не се налагат допълнителни санкции на Русия, също благодари, че е бил приет от Владимир Путин.
More filth has entered the Kremlin: Orban has arrived in Moscow. pic.twitter.com/tqJTkcBOS1— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2025
Основните акценти от разговора пред камерите
Руската държавна информационна агенция ТАСС, която е изцяло под контрола на Путиновия режим, състави списък с основните изявления на Путин пред Орбан:
Руско-унгарските отношения
- Отношенията между Русия и Унгария се поддържат и развиват „въпреки всички трудности на днешния ден“.
- Сега те се основават на прагматизъм и „най-доброто, което се е случило“ в тяхната история.
- Спадът в търговския оборот между Русия и Унгария се дължи на външни ограничения, но през тази година все пак е налице „някакъв растеж – малък, скромен, но все пак над 7%“.
- Енергийното сътрудничество между двете страни е доста обширно, но и тук има въпроси и проблеми, които изискват обсъждане.
Hungary wants to offer itself as a venue for talks on Ukraine, Orban is already reporting back to his boss in the Kremlin.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 28, 2025
Sounds like another doomed “peace mission” in the making. https://t.co/qwE1oNrr8H pic.twitter.com/eF70ab3We2
За възможна среща на върха между Русия и САЩ в Будапеща
- Унгария заема "балансирана позиция" по украинския въпрос, каза Путин.
- Русия е благодарна на Унгария за готовността ѝ да бъде домакин на срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща: „Благодаря ви за отговора ви на евентуална среща между мен и президента на Съединените щати във вашата страна... Това беше предложение на Доналд Тръмп“.
- Възможно е преговорите между Русия и САЩ да доведат до среща на върха в Будапеща.
Унгарският външен министър Петер Сиярто също е в делегацията, пристигнала в Москва.
Orbán and Szijjártó have already arrived to bow before Putin and Lavrov— NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025
It’s worth noting that the portal VSquare reports that this trip was not coordinated in advance with NATO allies or EU institutions, and it is doubtful that the United States was informed either. https://t.co/PuQ8AkKO7C pic.twitter.com/3vEqc6yh04
Путин отказва мир, но Орбан явно мисли друго
Позицията на Виктор Орбан за войната в Украйна е, че трябва да има мир, но той не назовава никога на каква цена за Киев трябва да бъде постигнат мирът. Мирният план на САЩ от 28 точки, който след среща с украинската делегация в Женева все пак е бил актуализиран, би довел до де факто капитулация на Украйна пред Русия, ако бъде приет в първоначалния си вариант.
Руският диктатор Владимир Путин посочи вчера, че американският план може да послужи като "основа за уреждане на конфликта в Украйна". Само че секунди по-късно заговори как украинската армия трябва да се оттегли от териториите, които държи под контрол в незаконно анексираните от Русия земи, иначе Москва щяла да демонстрира "силата на оръжието".
Путин за пореден път показа, че не иска мир - той заяви как не може да се подпише споразумение с украинското правителство, защото било "юридически невъзможно". Така за пореден път стопанинът на Кремъл разпространи наратива, че Володимир Зеленски е нелегитимен заради изтекъл мандат. А мандадът му е замразен заради военното положение.
Още: За Путин мирът не е опция: Споразумение с Украйна е "юридически невъзможно", ще покажем "силата на оръжието" (ВИДЕО)