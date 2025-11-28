Войната в Украйна:

Ден след като Путин отказа мир в Украйна, "миротворецът" Орбан стисна ръката му за 14-и път (ВИДЕО)

28 ноември 2025, 13:59 часа 380 прочитания 0 коментара
Ден след като Путин отказа мир в Украйна, "миротворецът" Орбан стисна ръката му за 14-и път (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан не се посвени да посети руския диктатор Владимир Путин в Москва и да стисне за 14-и път ръката на човека, който води агресивна война в съседната и за двама им Украйна. Той пристигна на 28 ноември в Кремъл и чу как Путин му благодари за готовността да бъде домакин на руско-американски преговори в Будапеща. Планираната среща между него и Доналд Тръмп в унгарската столица обаче пропадна от първи опит заради нахалството на Москва и нереалистичните ѝ искания във връзка с мирното споразумение.

Още: Ултиматумът на Тръмп изтече, а Украйна не се отказва от земите си въпреки Путин. Силна резолюция за мира в ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ласкателства

Отношенията между Москва и Будапеща сега се основават на прагматизъм и „най-доброто от това, което се е случило“ в тяхната история, заяви руският диктатор пред Виктор Орбан. Путин заяви, че с удоволствие ще приеме предложението за преговори в Будапеща, ако бъде постигнато споразумение за провеждането на такава среща на върха.

Самият Орбан, който редовно блокира пакети от помощи на Европейския съюз за Украйна и се обявява против членството ѝ в ЕС, докато защитава позицията да не се налагат допълнителни санкции на Русия, също благодари, че е бил приет от Владимир Путин.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Кремъл: Получихме коригирания мирен план на САЩ

Основните акценти от разговора пред камерите

Руската държавна информационна агенция ТАСС, която е изцяло под контрола на Путиновия режим, състави списък с основните изявления на Путин пред Орбан:

Руско-унгарските отношения

  • Отношенията между Русия и Унгария се поддържат и развиват „въпреки всички трудности на днешния ден“.
  • Сега те се основават на прагматизъм и „най-доброто, което се е случило“ в тяхната история.
  • Спадът в търговския оборот между Русия и Унгария се дължи на външни ограничения, но през тази година все пак е налице „някакъв растеж – малък, скромен, но все пак над 7%“.
  • Енергийното сътрудничество между двете страни е доста обширно, но и тук има въпроси и проблеми, които изискват обсъждане.

Още: Удар по Украйна, "Брюксел капитулира": Как с лъжи проруски профили тровят главите ни във Facebook

За възможна среща на върха между Русия и САЩ в Будапеща

  • Унгария заема "балансирана позиция" по украинския въпрос, каза Путин.
  • Русия е благодарна на Унгария за готовността ѝ да бъде домакин на срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща: „Благодаря ви за отговора ви на евентуална среща между мен и президента на Съединените щати във вашата страна... Това беше предложение на Доналд Тръмп“.
  • Възможно е преговорите между Русия и САЩ да доведат до среща на върха в Будапеща.

Унгарският външен министър Петер Сиярто също е в делегацията, пристигнала в Москва.

Путин отказва мир, но Орбан явно мисли друго

Позицията на Виктор Орбан за войната в Украйна е, че трябва да има мир, но той не назовава никога на каква цена за Киев трябва да бъде постигнат мирът. Мирният план на САЩ от 28 точки, който след среща с украинската делегация в Женева все пак е бил актуализиран, би довел до де факто капитулация на Украйна пред Русия, ако бъде приет в първоначалния си вариант.

Още: Тайна мисия: Орбан отива в Москва

Руският диктатор Владимир Путин посочи вчера, че американският план може да послужи като "основа за уреждане на конфликта в Украйна". Само че секунди по-късно заговори как украинската армия трябва да се оттегли от териториите, които държи под контрол в незаконно анексираните от Русия земи, иначе Москва щяла да демонстрира "силата на оръжието".

Путин за пореден път показа, че не иска мир - той заяви как не може да се подпише споразумение с украинското правителство, защото било "юридически невъзможно". Така за пореден път стопанинът на Кремъл разпространи наратива, че Володимир Зеленски е нелегитимен заради изтекъл мандат. А мандадът му е замразен заради военното положение.

Още: За Путин мирът не е опция: Споразумение с Украйна е "юридически невъзможно", ще покажем "силата на оръжието" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
мирни преговори Москва Унгария Русия Владимир Путин Виктор Орбан война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес