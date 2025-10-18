Мулчирането е важна задача през есента и можете да избирате между различни материали. Ако обаче сте като мен и се наслаждавате на изгодни градинарски оферти, може да се насочите към безплатен мулч. Това не само помага на портфейла ви, но може да бъде и по-екологично от доставката на опаковани продукти.

Добрата новина е, че много от най-добрите материали за есенен мулч могат да се намерят безплатно. Някои може да изискват малко усилия, а други - приятелско телефонно обаждане, но има начини да получите безплатен мулч, ако сте готови да опитате.

От мулчиране на големи цветни лехи до повдигнати лехи, добавянето на органична материя задушава плевелите, задържа влагата и изолира растенията от студа. Дали ще получите достатъчно материали безплатно може да зависи от вида мулч, който искате, и от размера на пространството. Всеки безплатен мулч обаче е по-добър от никакъв, а където има желание, има и начин.

6 от най-добрите материали за мулчиране през есента

Следната селекция от най-добрите есенни мулчиращи материали може да се разпръсква по всяко време, докато почвата замръзне. Почвата през есента все още задържа лятната топлина и влага от сезонните дъждове, но си струва да се действа бързо. Мулчирането на цветни лехи и зеленчукови градини е най-добре да се извършва през септември, октомври или началото на ноември, преди да настъпят първите слани във вашия климат.

Компост

Компостът е отличен материал за мулчиране през есента. Изработен от смес от материали, включително градински отпадъци, кухненски отпадъци, картон и други , този прекрасен естествен материал повишава хранителните вещества и структурата на почвата.

Това е материал, който редовно разпръсквах върху цветни лехи и зеленчукови градини през годините, в които поддържах исторически градини, където имахме късмета да разполагаме с материалите и пространството за производство на компост в голям мащаб.

Съветвам всеки градинар да си отглежда собствен компост, за да получи този безплатен ресурс. Приготвянето му може да отнеме от три месеца до година, в зависимост от метода и материалите, тъй като домашният компост е готов, когато е напълно разграден, мирише на земя и има ронлива текстура.

Листа

Листата са чудесен безплатен ресурс за есенен мулчиращ материал и всъщност могат да се използват по два начина. Когато падат от дърветата през есента, те могат да бъдат събрани и използвани с малко усилия, но безплатно. Ето какво да правите с падналите листа през есента:

Най-бързият начин да използвате листа е да ги добавите директно върху почвата, за да мулчирате цветните лехи . Препоръчително е да ги нарежете с косачка за трева, тример или ножица, след като съберете листата и преди да ги разпръснете, за да позволят на дъждовната вода да проникне в почвата.

Като алтернатива, можете да превърнете падналите листа в листна плесен , ако сте готови да изчакате малко. Можете да направите мулч от листа , като ги съберете в кошче или найлонов плик и ги оставите поне една година. Листата се разграждат до богата листна плесен, която можете да използвате като есенен мулчиращ материал.

Картон

Картонът е безплатен ресурс, който много домове имат в изобилие. Вместо да го изпращате за рециклиране или да го съхранявате в гараж или таван, можете да го използвате повторно в градината като мулчиращ материал.

Слоевете картон ще потиснат плевелите, ще задържат влагата в почвата и ще се разложат, за да осигурят хранителни вещества, включително въглерод, на растенията. Това е есенен мулчиращ материал, който разпръсквам в градините си през годините, за да предпазя почвата от зимното време и да държа плевелите настрана.

Важно е да избягвате използването на силно отпечатани или цветни кутии, тъй като цветните мастила могат да внесат химикали в градината. Също така, отстранете всички тиксо, етикети или телбод, преди да използвате картон за борба с плевелите.

Добра практика е да намокрите картона, след като го положите, и освен ако не го покривате с горен почвен слой, компост, дървени стърготини или друг материал, да го претеглите, за да избегнете отвяването му от силни ветрове. Ако правите градински лехи без прекопаване , добавете дебел слой органична материя върху картона.

Дървени стърготини

Дървените стърготини или нарязаната кора от отсечени дървета или храсти са добър мулчиращ материал за задържане на влага, потискане на плевелите и разкрасяване на площите.

Материалите могат да придадат спретнат вид на зоните около храсти или дървета, без да добавят много хранителни вещества, тъй като се разграждат бавно. Ако искате по-дълготраен мулч, това е добър вариант и аз често съм ги използвал, за да направя пътеки около зеленчукови или цветни лехи.

Ако имате дробилка у дома, можете да получите малки количества материал. Големи количества дървени стърготини или кора обаче може да се окажат по-лесни за получаване, отколкото си представяте. Тъй като много градове или общини таксуват арбористите за изхвърляне на стърготините им, те често с удоволствие ги дават безплатно на градинарите.

Можете да се свържете с местни арбористи и фирми за подрязване на дървета или има уебсайтове, създадени да помагат на градинарите да получат безплатен мулч от дървесни стърготини от арбористи. За да получите този материал за мулчиране, който пада свободно, ще трябва да приемете доставка на едро и да имате подходящо и удобно място за предаване.

Окосена трева

Използването на окосената трева след косене като мулч е ценен начин да добавите азот към почвата , да потиснете плевелите и да запазите влагата. Окосената трева може да се добавя през целия сезон на косене към декоративни или зеленчукови лехи на тънки слоеве, с дебелина около 2,5-5 см.

Борови иглички

Ако имате борови дървета, които растат на или около имота ви, игличките, които падат през есента, могат да се използват като чудесен безплатен мулч. Игличките падат от август нататък и са лесни за събиране около дървото с гребло и торби, кофи или брезент.

Основното безпокойство относно използването на борови иглички като мулч е, че те могат да направят почвата по-киселинна . Можете обаче да се отпуснете, тъй като това твърдение беше опровергано през последните години. Киселинността на боровите иглички намалява с разграждането им, така че те не влияят на pH на почвата.

Боровите иглички се разлагат по-бавно от другите видове мулч, което означава, че не се нуждаят от подмяна и издържат две или повече години. Игличките също така не се уплътняват и не образуват дебел слой, през който дъждът не може да проникне; вместо това те се утаяват в пухкав, лек слой, който позволява на дъжда да се филтрира, но е достатъчно здрав, за да не се отмие по време на бури.