7 студоустойчиви зеленчука, които са по-вкусни след първата слана

Въпреки че първите слани могат да сигнализират за края на вегетационния период за някои студочувствителни растения, някои градински зеленчуци всъщност имат по-добър вкус след слана. Ако искате да посрещнете настъпването на студения сезон с вълнение, а не с разочарование, нашите експерти препоръчват да добавите този асортимент от студоустойчиви зеленчуци към вашата градина.

Репички

Често свързваме отглеждането на репички с пролетта, но можете да отглеждате репички и през есента и да се възползвате от слана, която подсилва вкуса им. „Обичам да бера репички, моркови и цвекло след слана“, казва инструкторката по градинарство Мег Остин. „Те имат много по-сладък вкус, след като са „изсушени от слана“, казва тя.

Броколи

Броколито, член на семейство Кръстоцветни, има забележимо по-добър вкус след застудяване. „Когато слана удари кръстоцветните, растенията преминават в режим на оцеляване и започват да превръщат нишестетата в захари, за да се предпазят от студа“, казва фермерът и автор на градинарски книги Джил Раган. „Тази малка естествена сладост омекотява вкуса им и прави вкусовете по-сложни. Това е една от причините есенните реколти да са много по-вкусни от пролетните.“

Моркови

Сланата влияе чудесно на вкуса на морковите и можете да планирате засаждането си, за да оптимизирате предпочитаното от вас време за прибиране на реколтата. „За есенните моркови се стремете да сеете в края на юли до началото на август (в повечето зони), за да имат достатъчно време да пораснат, преди да настъпи по-хладното време“, казва Раган. „Не искате да засаждате твърде рано, когато жегата е силна, но ако чакате твърде дълго, те ще се забавят, след като дневната светлина стане кратка.“ Тя предлага да ги оставите в почвата след първата слана. „Студеното време извлича сладостта, а самата земя действа като естествено място за съхранение. Можете дори да покриете лехата със слой слама и да берете хрупкави, сладки моркови, когато имате нужда от тях чак през зимата“, казва тя.

Как да вземете резци от мушкато през есента

Цвекло

Много кореноплодни зеленчуци, включително цвеклото, понасят студените температури с лекота , реагирайки на тях, като стават изключително вкусни. „Често срещана грешка е бързането с прибирането на морковите и цвеклото веднага след слана, без да се осъзнава, че те всъщност се съхраняват по-добре в студената земя за известно време“, казва Раган. „Да знаеш кои култури виреят след слана и кои не, е от голямо значение.“

Кейл

Друго зеле, чийто вкус се подобрява след слана, е къдравото зеле. Това листно зелено растение се възползва от това, че нишестетата му се превръщат в захари, след като външните температури паднат. Къдравото зеле е зеленчук, който се реже и се събира отново и ще даде пресни зеленчуци, стига да се бере правилно. Берете къдравото зеле, като вземате листата от долната част на растението и никога не отстранявате повече от 1/3 от растението наведнъж.

Маруля

Листните зеленчуци, като например марулята, също могат да станат по-сладки след слана. Освен това, марулята обича да се размножава, особено през летните жеги, така че отглеждането на маруля през есента може да удължи вегетационния ѝ период.

Карфиол

Карфиолът е друг член на семейство Кръстоцветни, който става по-сладък и по-ароматно след застудяване. Отглеждането на този зеленчук може да е малко трудно, но засаждането му през есента, когато температурите са по-меки, ще ви помогне да постигнете успех.