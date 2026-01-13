Ароматното цитрусово дърво с красиви зимни цветове, което можете да отглеждате в контейнери

Отглеждането на храна през цялата година е градинарска цел, която може да ни накара да мечтаем за овощни градини и оранжерии. Тези от нас, които са виждали изображения на цитрусови дървета, отглеждани в оранжерии през студените месеци, може би си мислим, че подобна обстановка е отвъд възможностите ни. Но всъщност, с малко внимание, можете да отглеждате саксийна персийска липа (Citrus x latifolia) на слънчев прозорец и да се наслаждавате на ароматни цветове през цялата зима - а по-късно през годината тези цветове ще се превърнат в тръпчиви плодове.

Въпреки че персийските липи може да звучат екзотично, те всъщност са доста познати на повечето от нас. Всъщност, дърветата Citrus x latifolia раждат зелените цитрусови плодове, които намираме в супермаркета. Те са известни още като таитянски липи и дават плодове без семки, които са готови за беритба през есента. Тези дървета могат да цъфтят както през студените месеци, така и през други периоди от годината и дават красиви, ароматни цветове, събрани на гроздове. На открито, засадени в земята, те могат да растат до 6 метра височина. В контейнери, таитянските липи обикновено достигат едва от 1,2 до 1,8 метра височина, което ги прави идеални като стайни растения.

Как да отглеждаме персийска липа на закрито

Можете успешно сами да отглеждате и да се грижите за липа, ако обърнете внимание на няколко основни нужди: Персийската липа е издръжлива само до температури малко под нулата и трябва да преместите дърветата вътре, когато температурите редовно са под 10 градуса по Целзий.

И да, въпреки че тези цитрусови дървета растат добре в контейнери, уверете се, че саксиите имат дренажни отвори.

За цветовете и плодовете си, тези растения се нуждаят от поне шест часа пряка слънчева светлина на ден – когато ги държите на закрито през зимата, поставете ги близо до прозорци с южно изложение, в противен случай няма да видите цветове или плодове. Също така, не забравяйте да уважавате нуждата на дървото от добре дренирана, влажна почва и намалете поливането през студените месеци.

За да поддържате цъфтящото през зимата цитрусово дърво в саксия процъфтяващо , не забравяйте да го пресаждате на всеки една до две години. За да се насладите на прекрасните му, ароматни цветове и вкусни плодове, ще трябва да торите с цитрусов тор няколко пъти през календарната година (но си направете почивка от торенето през зимата, когато растежът е по-малко активен). Нуждаете се само от едно саксийно дърво за реколта от лаймове, а плодовете узряват бавно, като се нуждаят от поне шест месеца, за да се развият след цъфтежа. Уверете се, че им позволявате да узреят на дървото и ги берете, когато са зелени за кисел вкус, или ги оставете да узреят до жълто за мек, пикантен вкус. Преместете персийската липа обратно на открито, когато температурите достигнат 10 градуса по Целзий.