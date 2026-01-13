Любопитно:

Ароматното цитрусово дърво с красиви зимни цветове, което можете да отглеждате в контейнери

Отглеждането на храна през цялата година е градинарска цел, която може да ни накара да мечтаем за овощни градини и оранжерии. Тези от нас, които са виждали изображения на цитрусови дървета, отглеждани в оранжерии през студените месеци, може би си мислим, че подобна обстановка е отвъд възможностите ни. Но всъщност, с малко внимание, можете да отглеждате саксийна персийска липа (Citrus x latifolia) на слънчев прозорец и да се наслаждавате на ароматни цветове през цялата зима - а по-късно през годината тези цветове ще се превърнат в тръпчиви плодове.

Въпреки че персийските липи може да звучат екзотично, те всъщност са доста познати на повечето от нас. Всъщност, дърветата Citrus x latifolia раждат зелените цитрусови плодове, които намираме в супермаркета. Те са известни още като таитянски липи и дават плодове без семки, които са готови за беритба през есента. Тези дървета могат да цъфтят както през студените месеци, така и през други периоди от годината и дават красиви, ароматни цветове, събрани на гроздове. На открито, засадени в земята, те могат да растат до 6 метра височина. В контейнери, таитянските липи обикновено достигат едва от 1,2 до 1,8 метра височина, което ги прави идеални като стайни растения. 

Как да отглеждаме персийска липа на закрито

Можете успешно сами да отглеждате и да се грижите за липа, ако обърнете внимание на няколко основни нужди: Персийската липа е издръжлива само до температури малко под нулата и трябва да преместите дърветата вътре, когато температурите редовно са под 10 градуса по Целзий.

И да, въпреки че тези цитрусови дървета растат добре в контейнери, уверете се, че саксиите имат дренажни отвори. 

За цветовете и плодовете си, тези растения се нуждаят от поне шест часа пряка слънчева светлина на ден – когато ги държите на закрито през зимата, поставете ги близо до прозорци с южно изложение, в противен случай няма да видите цветове или плодове. Също така, не забравяйте да уважавате нуждата на дървото от добре дренирана, влажна почва и намалете поливането през студените месеци.

За да поддържате цъфтящото през зимата  цитрусово дърво в саксия процъфтяващо , не забравяйте да го пресаждате на всеки една до две години. За да се насладите на прекрасните му, ароматни цветове и вкусни плодове, ще трябва да торите с цитрусов тор няколко пъти през календарната година (но си направете почивка от торенето през зимата, когато растежът е по-малко активен). Нуждаете се само от едно саксийно дърво за реколта от лаймове, а плодовете узряват бавно, като се нуждаят от поне шест месеца, за да се развият след цъфтежа. Уверете се, че им позволявате да узреят на дървото и ги берете, когато са зелени за кисел вкус, или ги оставете да узреят до жълто за мек, пикантен вкус. Преместете персийската липа обратно на открито, когато температурите достигнат 10 градуса по Целзий.

 

 

 

Гергана Шумкова
