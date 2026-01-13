Овошките, които трябва да се подрежат в началото на годината, за да е богата реколтата им

През зимата, докато повечето градинари отлагат работата в градината до пролетта, по-опитните знаят, че в този момент могат спокойно и без бързане да подготвят овошките за активния сезон. Ето на кои овошки влияе положително резитбата в началото на годината и помага за по-добра реколта.

Резитба на овошките в началото на годината

Първите, които се повлияват положително от зимно подмладяване, са ябълковите и крушовите дървета. През януари и началото на февруари в списъка към тях се добавят череши и сливи. А по-близо до март идва ред на кайсиите, черешите, дюлите и прасковите.

Но в случая не става въпрос за безсистемно подрязване „на око“. Зимното подрязване е прецизна дейност за подобряване на здравето на дървото.

Първо, трябва да премахнете малки и ненужни клони близо до ствола - те само отнемат хранителни вещества. След това - сухи, замръзнали, счупени от сняг или болни издънки. Основната цел е да направите короната лека и „дишаща“. Всичко, което расте навътре, кръстосва се или се трие едно в друго, трябва да се премахне.

Едногодишните издънки обикновено се скъсяват с около една трета - това е доказан начин за стимулиране на дървото да даде силни, здрави издънки през пролетта. Инструментът за извършване на резитбата трябва да добре заточен, чист, без ръжда. Всяка мръсна или матова повърхност е път към инфекции при пресни разрези.

Зимата резитба има още едно предимство: всички проблеми веднага се виждат по голите клони - гнезда на вредители, подозрителни израстъци, петна от болести. Такива клони трябва да се премахват безкомпромисно, защото през пролетта те ще се превърнат в развъдник на листни въшки или гъбични инфекции. След като приключите с работата, направете няколко крачки назад и погледнете дървото отстрани: правилната корона трябва да е прозрачна, така че всеки клон да получава светлина и въздух.

Ябълковото дърво лесно понася дори доста радикална резитба, докато костилковите, череши или сливи, изискват по-внимателен подход. Друго предимство на зимната работа е, че имате истински „скелет“ на дървото пред себе си, който не е скрит от листа, така че е много по-лесно да се оформи правилната форма. Освен това, в студа, разрезите изсъхват и се затварят по-бързо, отколкото при влажно пролетно време.

