През зимата тази болест се появява по кората на сливи и череши: Необходими са бързи действия, за да спасите овошките

Как да се предотврати и как да се борим?

През зимата от кората на костилковите овощни дървета често се отделя гелообразен секрет. Това е венозна болест и появата ѝ не бива да се пренебрегва. Тя може да показва сериозна инфекция, водеща не само до намалени добиви, но дори до смърт на растенията.

Какво представлява венозната болест при костилковите овощни дървета?

Опитните градинари знаят, че зимата е най-подходящото време за инспекция на овощните дървета. Когато растенията са безлистни, можем лесно да преценим дали имат вредители, пукнатини или други повреди, които показват заболяване. При костилковите овощни дървета един от характерните симптоми, които би трябвало да предизвикат безпокойство, са гелообразните секрети по кората.

Секретът, който се появява по кората, първоначално лепкав и мек, след което с времето се втвърдява, е жълтеникав или кехлибарен на цвят. Тази гъста течност, наречена гумоза, е естествена защитна реакция на растението. Само по себе си това не е заболяване, но може да бъде следствие от такова. Гумозата обаче се причинява не само от инфекции (бактериален рак, кафяво гниене или левкостомоза), но и от нападения от вредители, повреди от замръзване и рани, причинени от резитба.

Гумозата най-често засяга костилкови овощни дървета, като:

- сливи

- вишни

- череши

- праскови

- кайсии

Как да разпознаем гумозата?

Гумозата, независимо от причината ѝ, не бива да се пренебрегва. В крайни случаи тя води до смъртта на дървото, но също така го отслабва и намалява устойчивостта му на замръзване, което бързо се отразява на добива. Ако искаме да се наслаждаваме на плодове от собствената си овощна градина, трябва да се научим да разпознаваме гумозата рано. За щастие, това не е особено трудно.

Основният симптом е отделянето на гъста, желатинова субстанция с цвят на мед или кехлибар. Те се появяват по кората на стволовете и клоните, често на места след отрязване или увреждане, като например счупване. Симптомите на гумоза често включват също увяхване на клоните, обезцветяване и некроза на листата (тъканна смърт). Засегнатото дърво се развива бавно и дава лоши плодове - малки, деформирани култури, които преждевременно окапват.

Гумозата, опасно заболяване за овощните дървета, може да бъде предотвратена по няколко начина. Варосването на стволовете, което предотвратява пукнатини в кората, е една от най-важните стъпки. Балансираното и разумно торене, съобразено със сезона и нуждите на вида, също е от решаващо значение. Навременното пръскане и правилната резитба също са важни, а при костилковите овощни дървета това трябва да се прави през лятото. За да се предпазят от венозна болест, причинена от инфекции, използвайте само дезинфекцирани инструменти.

Веналната болест при костилковите овощни дървета често се диагностицира през зимата. Важно е да започнете лечението ѝ незабавно, без да чакате до пролетта. Как да направите това? Ето няколко стъпки:

Почистване – местата по кората, където е възникнал течът, трябва да се почистят. За целта използвайте остър, чист нож, за да изстържете до здрава тъкан.

Защита от рани – незабавно нанесете градинарски мехлем или, ако е необходимо, емулсионна боя с фунгицид на медна основа (20 мл на 1 литър боя) върху почистените места.

Резитба – в случай на силно заразяване или увяхване на големи участъци, отстранете цели клони. Третирайте отрязаните места подобно на раните след отстраняване на теча.

Пръскане – в началото на пролетта напръскайте с меден препарат (според препоръките на производителя, обикновено през март или началото на април).

Костилковото дърво, което е било засегнато, обикновено е отслабено, затова е важно да го укрепите чрез внимателна грижа. Не забравяйте да поливате през сухи периоди, да мулчирате и да торите според нуждите му и има шанс да се насладите на изобилие от вкусни плодове през вегетационния период.