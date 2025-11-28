Балконските ви растения ще умрат, ако не знаете това за зимуването им

Презимуването на различните саксийни растения изисква различни методи. Поради предимно екзотичния си произход, повечето саксийни растения, намиращи се на балкони или вътрешни дворове, не са достатъчно издръжливи и трябва да бъдат защитени от студ и слана своевременно. По-долу сме обобщили кои зимни помещения са най-подходящи за презимуване на всяко саксийно растение и от какви грижи се нуждаят най-много през този период.

Още: Мини-градина у дома: Билките, които всеки може да отглежда – дори без опит

Как презимуват вечнозелени саксийни растения

Вечнозелените саксийни растения е най-добре да презимуват на закрито. Зад стъклопакет светлината е по-слаба, отколкото на открито, което позволява на растенията да намалят метаболизма си в защитена среда. Този необходим период на покой се подкрепя допълнително при много растения от ниските температури.

Ако температурите са твърде високи, това води до дисбаланс, тъй като саксийните растения ускоряват метаболизма си, докато той се забавя от липсата на светлина. Резултатът е етиолация: растенията поникват и образуват дълги, тънки издънки с малки листа.

Температури от пет до десет градуса по Целзий, като тези в хладна зимна градина, са идеални за повечето видове саксийни растения. Светли, неотопляеми мазета, гаражи или стълбища също са подходящи - при условие че температурата не пада под нулата.

Още: Направете това през студените месеци и напролет ще имате най-здравия разсад

Колкото по-ниска е температурата по време на зимуване, толкова по-тъмна може да бъде стаята. При постоянна температура по време на зимуване малко над нула градуса по Целзий, вечнозелените саксийни растения могат да оцелеят дори без светлина.

Как презимуват широколистни саксийни растения

Широколистните саксийни растения като ангелската тръба и фуксията могат да презимуват в напълно тъмни помещения, ако температурите са достатъчно ниски, за да предотвратят преждевременното поникване. Най-добре е да ги подрежете, преди да ги внесете вътре, за да не загубят всичките си листа през зимата.

Как презимуват екзотични саксийни растения

Много екзотични саксийни растения също са вечнозелени. Те включват например олеандър, лавър, финикова палма, кордилина и различни цитрусови растения. Тези видове не трябва да се държат на твърде тъмно място, дори по време на зимния им покой.

Още: Повечето градинари пропускат тези важни задачи преди зимата

Преди да преместите саксийните растения в зимните им помещения, всички прозорци трябва да бъдат старателно почистени: дъждът и прахът се натрупват върху стъклото през лятото, образувайки тънък слой мръсотия, който блокира част от ценната светлина. По същата причина кондензът трябва редовно да се избърсва от прозорците и не трябва да се дърпат завеси или щори върху тях.

За студочувствителни видове като хибискус, цъфтящ клен, декоративен банан и небесно цвете, сезонът на открито приключва веднага щом температурите паднат под десет градуса по Целзий. Тези растения, произхождащи от тропиците, обаче имат и друго предимство: те понасят топлина дори през зимата. Отлично зимно място е например умерено отопляема стая за гости.

Още: Грешното поливане убива растенията: Отгоре или отдолу е правилно?

Внимавайте при подрязване на саксийни растения

Саксийните растения, които са пораснали твърде големи, трябва да се подрежат, преди да се внесат на закрито. По-добре е обаче да се изчака до ранна пролет.

През февруари растенията все още са в латентно състояние, но удължаващите се дни скоро ще ги събудят. Тогава раните от резитбата ще заздравеят особено добре. Подрежете растението от всички страни и отстранете някои от старите издънки, за да освободите място за нов растеж.

Не преполивайте зимуващите саксийни растения

Поливането веднъж седмично обикновено е достатъчно за презимуване на саксийни растения. Преди поливане проверете с пръст дали почвата е суха. Ако е възможно, използвайте вода, която е престояла и е имала време да достигне стайна температура.

Още: Това средство обещава зелена морава през пролетта… но може и да я съсипе

Внимавайте за вредители в зимните помещения

Като общо правило, само саксийни растения, свободни от вредители, трябва да се преместват в зимните им помещения. Растенията, които наскоро са били нападнати, трябва да се държат отделно за презимуване. По време на всяко посещение за поддръжка проверявайте растенията си за първи признаци на вредители и болести.

Обърнете специално внимание на долната страна на листата и клоните, тъй като това са любими скривалища за въшки и брашнести дървеници. При растения с твърди листа вредителите се контролират най-добре с инсектициди на основата на рапично масло. Гъбичните заболявания могат да бъдат предотвратени чрез редовно премахване на паднали листа и мъртви части от растенията.

Още: Не изхвърляйте мушкатото от балкона – ето как да го съхраните до пролетта