ООН предупреди за заплаха за рибните запаси в Средиземно и Черно море

Риболовният натиск в Средиземно и Черно море е намалял рязко през последното десетилетие, но малко над половината от оценените рибни популации остават свръхловени, а климатичните заплахи нарастват, се казва в доклад на Агенцията на ООН по храните в петък, предаде Kathimerini, позовавайки се и на материал и на "Ройтерс". Средният общ риболовен натиск е намалял с 50% от 2013 г. насам, докато делът на запасите, уловени в рамките на устойчивите нива, се е удвоил благодарение на по-внимателното управление и по-малкия риболовен натиск, се казва в двугодишния доклад на базираната в Рим Организация по прехрана и земеделие (ФАО).

Въпреки това, 52% от оценените запаси все още се класифицират като свръхексплоатирани, като случаен улов на уязвими видове като акули и морски костенурки е проблем в части от централното и източното Средиземноморие и Адриатическо море.

Печалбата от риболов в региона

Морският риболов в региона, съчетан с отглеждането на животни в солени или полусолени крайбрежни води, произвежда около 2,06 милиона тона храна годишно на стойност 21,5 милиарда долара и поддържа 1,17 милиона работни места, съобщи базираната в Рим Организация по прехрана и земеделие.

Водещата риболовна нация

Турция остана водещата риболовна нация, с около 31% от разтоварванията и 17% от капацитета на флота, следвана от Италия и Гърция.

Търсенето до 2050 г.

За да се отговори на прогнозираното търсене до 2050 г. и да се гарантира, че страните в региона достигнат средната световна консумация на водни храни на глава от населението, определена на 20,7 кг (45,6 фунта) през 2022 г., общото производство ще трябва да се увеличи с между 14% и 29%, се добавя в доклада.