Билки за засаждане в градината през август

Август е прекрасен месец в зеленчуковата градина. Летните култури , надяваме се, ни зашеметяват с продуктивността си, а посевите, които засяхме миналия месец, растат прекрасно. И все още има много възможности за засаждане през август.

Ако цялото място във вашата градина вече е засадено, сега може би е моментът да отстраните някои от ранните култури, които са избледнели, за да освободите място за августовските засаждания. След разчистването обърнете внимание на хранителните нужди на това, което засаждате следващо, и добавете торове за почвата, ако е необходимо. Някои от ранните култури може да са изчерпали почвата от ключови хранителни вещества, които може да се нуждаят от замяна преди втория кръг от култури.

Можете да се противопоставите на августовската жега и да изкопаете ново градинско пространство за засаждане в края на лятото. Със сигурност ще оцените допълнителното пространство следващата пролет.

Някои градинари могат да изберат зеленчуци, подходящи за контейнери, за засаждане през август. Контейнерите улесняват преместването на растенията, за да се възползват от моделите на слънчева светлина, които могат да се променят с напредването на есента.

Освен ако не са изрично посочени като „разсадници“, културите в списъка по-долу могат да бъдат засети директно във вашата градина като семена през август.

Рукола

Руколата е листно зелено растение с уникален, пикантен вкус, който някои хора обичат, а други мразят. Популярна е в салатите, но може да се добавя и към голямо разнообразие от готвени ястия. Ако засадите рукола, ще трябва да изберете един от няколкото сорта, включително популярната дива рукола или стенопис.

Босилек

Босилекът е една от най-популярните билки за готвене в градината и е особено предпочитан в италианската кухня. Както листата, така и цветовете са годни за консумация и често се пасират със зехтин и ядки, за да се получи песто . Босилекът е лесен за отглеждане в много климатични условия и може да се култивира на закрито. Струва си да отделите време за отглеждането му, тъй като сушеният босилек не се доближава до аромата и вкуса на пресния.

Кориандър

Когато засаждате кориандър, можете да съберете както листата (кориандър), така и семената (кориандър). Кориандърът, билка с уникален вкус, е идеална за азиатски пържени ястия и мексикански ястия. Кориандърът, подправка, се приготвя чрез смилане на семената на кориандъра и може да се използва в къри и много други етнически ястия. Ще трябва да засаждате кориандър често през лятото, тъй като той дава семена почти веднага щом е готов за прибиране на реколтата.