Полицията в Маями погна Бен Афлек и Мат Деймън за клевета

Полицаи от Маями заведоха дело срещу продуцентската компания на Бен Афлек и Мат Деймън с твърдението, че са били оклеветени във филма на Netflix "The Rip" от 2026 г., в който според тях са представени като корумпирани. Филмът, рекламиран като "вдъхновен от истински събития", е базиран на мащабна операция срещу наркотрафика, проведена от служители на окръг Маями-Дейд на 29 юни 2016 г. В иска се твърди, че продукцията на Netflix е нанесла несправедлива вреда върху репутацията на реалните полицаи, участвали в случая.

"Когато отмъкваш нещо, ти крадеш", заяви Джонатан Сантана, водещият детектив по реалния случай. "Ние не сме откраднали нито долар", добави той. При истинската операция полицаите открили близо 22 млн. долара в брой, скрити зад фалшива стена в къща в Маями Лейкс.

Искът, подаден тази седмица във федерален съд във Флорида, твърди, че филмът пресъздава редица разпознаваеми детайли от случая, но невярно представя полицаите за корумпирани и готови да присвоят иззетите пари. Като ответници са посочени Artists Equity, продуцентската компания, основана от Афлек и Деймън, както и копродуцентът Falco Pictures. Във филма, излязъл през януари, Афлек и Деймън изпълняват главни роли и са сред продуцентите.

В иска се твърди още, че "The Rip" добавя измислени сюжетни линии, за да внуши полицейска корупция, сделки с картела и дори убийство. Посочени са конкретни сцени, в които полицаи обсъждат кражба на част от иззетите пари, лъжат заподозрени и поддържат директна връзка с картела. "Те представиха полицаите като мръсни, представиха моите клиенти като мръсни. Сега репутацията им е увредена", заяви адвокатът на ищците Игнасио Алварес. "Клиентите ми вече ще носят тази вреда до края на живота си, защото всички ги възприемат като корумпирани", добави той, цитиран от БГНЕС.