Засейте ги през март и ще имате градина като от списание това лято

Най-накрая март дойде! Предвестяването на пролетта бележи ключов момент за нашите градини, които започват да се събуждат от зимния си сън. Това е най-доброто време за започване на семена и има толкова много прекрасни цветя, които можете да засадите този месец, които ще запълнят празнините в лехите и ще създадат изобилие от саксии и висящи кошници.

В много региони времето остава твърде хладно за засаждане на семена в градината без никаква защита. Докато зимното засяване на семена е възможно за по-издръжливите сортове, започването на семена на закрито е най-добрият вариант за повечето градинари, което позволява по-голям контрол върху качеството на младите растения. Осигурете правилната светлина, температура и нива на влага и ще сте готови да преместите разсада в градината веднага след като мине последната дата на замръзване.

7 цветя, които трябва да засадите през март

Космос

Космосът е благоприятно цвете за отглеждане от семена – и има защо. Техните завладяващи цветове – които се предлагат в безкрайни стилове и гами на венчелистчетата – имат деликатен външен вид, който противоречи на тяхната устойчивост и адаптивност към повечето видове почви и метеорологични условия. Те са доста устойчиви на суша, след като се установят, и тяхното присъствие ще привлече пеперуди, пчели и други ценни опрашители във вашата градина.

Лобелия

Лобелията е подходящо растение за контейнери, което цъфти през цялото лято и до есента с маса от малки сини, лилави или бели цветя, които се спускат каскадно по стените на саксии и висящи кошници. Въпреки че виреят на пълно слънце, растенията ще понасят и частична сянка, което ги прави универсален избор.

Невен

Невенът е универсално едногодишно растение, което процъфтява при по-ниски температури, започва лятото с цъфтеж в началото на сезона, след което се връща към живот, когато жегата изчезне. Въпреки че в по-хладните райони ще издържи през цялото лято до есента.

Диантус

Dianthus, често наричани розови, са обичани заради дълготрайните си накъдрени цветя с аромат, подобен на карамфил. Те имат красив, елегантен вид, повдигащи граници, алпинеуми и контейнери, като същевременно привличат опрашители. И все пак растенията са издръжливи и лесни за отглеждане. Много сортове са многогодишни или двугодишни, връщащи се година след година с минимални грижи.

Далии

Далиите се купуват най-често като грудки, но много видове могат да се отглеждат от семена и дори може да цъфтят през първата си година. Въпреки че няма да можете да отглеждате силно хибридизираните сортове по този начин, всяко растение е генетично уникално, така че можете да експериментирате със създаването на свои собствени видове. Това е чудесен рентабилен начин да добавите тези популярни трайни насаждения към вашата градина и с подходяща грижа те ще издържат много години.

Петунии

Незаменими за пълнене на контейнери и висящи кошници, слънчевите петунии трябва да бъдат започнати рано през сезона, за да се увеличи максимално периода им на цъфтеж, който продължава от късна пролет до първите слани на есента. Засяването на семена през март ще даде достатъчно време за добър старт на растенията.

Сладък алисум

Сладкият алисум цъфти месеци наред със своите пенливи бели цветя. Със своя стил на растеж с ниски могили, това е перфектно растение за кантиране и прави мечтани контейнери. Той бързо расте от семена и може да бъде посят последователно за непрекъснато море от елегантни цъфтежи през целия вегетационен период.

Разнообразието от цветя, които можете да засадите през март, предлага прекрасна възможност да вдъхнете живот на градината си още в началото на сезона. Независимо дали избирате нежни петунии, ароматен сладък алисум или ярки космоси, ранното засаждане гарантира дълготрайна красота и изобилие от цветове през цялото лято. С малко грижа и внимание към детайлите, вашата градина ще се превърне в истинско пролетно бижу, привличащо както погледите, така и опрашителите.

