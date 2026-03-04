Подрежете ги СЕГА, или ще съжалявате цяла година

Март е идеалният месец за резитба на дървета и храсти! Много от тях са широколистни и спящи през зимата, което ви дава ясна представа за тяхната структура. Други цъфтят върху ново дърво, което ги прави перфектни кандидати за подрязване.

Кога да се подрязват растенията зависи от техния жизнен цикъл и жизнените цикли на техните вредители и патогени. Подрязвайте в точното време, за да създадете бързо заздравяващи рани, устойчиви на тези насекоми и болести.

Въпреки че март е идеален за подрязване на повечето видове, не е подходящото време за стари цъфтящи храсти. Те образуват пъпки от миналогодишния растеж, което означава, че ще отрежете цветовете, ако ги подрежете сега!

Трябва да устойте на изкушението да премахнете всичко и селективно подрязвайте растенията, за да ги оформите и поддържате здрави. Повечето растения изискват малко подрязване! Добро правило е да отстраните мъртва или болна дървесина, преди да отрежете повече клони. След това ще можете да видите пълната структура на вашите растения и да вземете правилни решения за подрязване.

Дървета и храсти, които трябва да подрежете през март

Преди да започнете работа вземете стерилни ножици, ръкавици и очила и се пригответе да правите разрези!

Дъб

Въпреки че дъбът не се нуждаят често от подрязване, годишното оформяне ще го поддържа да изглеждат добре. Подрязвайте дъбовете от ноември до март, за да поддържате форма.

Отстранете мъртвите или повредени клони, като ги отстраните от яката на клона, така че да заздравеят добре. Яката на клона е изпъкналата част, където клонът се свързва с основния ствол; това е най-доброто място за правене на разрези за бързо заздравяване.

Ябълка

Март е идеалният месец за рязане на ябълкови дървета. Те все още са в латентно състояние с пъпки по стъблата си, въпреки че активно се подготвят за предстоящия пролетен сезон. Направете разрези, за да премахнете мъртва, болна и повредена дървесина. След това отстранете издънките, водните издънки и кръстосващите се клони.

Бреза

Въпреки че брезите може да пуснат сок, когато ги подрязвате през март, по-добре е да правите това сега, отколкото по-късно. Изчакайте месец или два и ще поканите брезови пробивачи; те са неприятни бръмбари, които прокарват тунели във видове твърда дървесина, създавайки обширни канали, където могат да пропълзят гъбични и бактериални патогени. Брезовите видове са любимите им домакини!

Магнолия

Магнолиите често цъфтят преди други видове в края на зимата и началото на пролетта - може да изчакате цветята им да избледнеят, преди да направите резитбата. Ако подрязвате рано, може да премахнете цветните пъпки, преди да са се отворили. Премахнете една трета от старите клони, за да насърчите нов, енергичен растеж, оставяйки непокътнати растящи нагоре и навън стъбла.

Дрян

Подобно на магнолиите, дрянът излизат от латентност в началото на вегетационния сезон. Преди да се отворят пъпките, отстранете мъртвата, болна дървесина, след това отстранете нестабилните и непокорни клони. Обърнете внимание, че дрянът остава нисък на пълно слънце и гъст на частична сянка - направете съкращения съответно, така че техните структури да съответстват на експозициите им.

Пеперуден храст

Ако сте запазили своя пеперуден храст, подрежете го силно този март. Храстът толерира обширни съкращения и расте отново с пълна сила със здрав растеж. Подрежете го отново в края на лятото, за да отстраните изсъхналите цветя, преди да могат да разпространят семена. Непрекъснатото обездвижване помага за намаляване на риска от инвазивност.

Хортензия

За разлика от старите дървесни видове, новите дървесни видове цъфтят на нов растеж през пролетта и лятото. Има две основни: гладка хортензия, Hydrangea arborescens и метличеста хортензия, Hydrangea paniculata. Подрязвайте ги, като отстранявате слаби или вретеновидни стъбла. Повечето видове рядко се нуждаят от грижи - по-добре е да засадите тези големи екземпляри на открито място, където няма да изискват интензивно подрязване.

