Есенно торене на овощни дървета. Как да използваме урея и минерални торове?

Есента е времето да подготвим овощните дървета за зимата и предстоящия сезон. Правилното торене по това време ги укрепва след прибиране на реколтата и повишава устойчивостта им на слана и болести. Как трябва да торите овощните дървета през есента? Как да използвате урея? Тази статия отговаря на тези и други въпроси.

Защо есенното торене на овощните дървета е толкова важно?

Есенното торене на овощните дървета е също толкова важно, колкото и пролетното торене. След плододаването запасите от хранителни вещества, натрупани от дърветата, се намаляват и есента е подходящ момент за попълването им преди зимата.

Още: Само 400 г от това и вашите овошки ще бъдат надеждно защитени през зимата

Правилното есенно торене помага на дърветата да преживеят зимата, повишава устойчивостта им на болести и насърчава образуването на цветове. За разлика от пролетното торене, прилагането на азот се намалява, което стимулира растежа на нови издънки, податливи на зимни повреди. Най-важното през този период е да се осигурят достатъчни количества фосфор и калий, които укрепват корените и повишават устойчивостта на тъканите на слана. Тяхното използване се изразява в големи, висококачествени реколти през следващата година.

Кога трябва да торите овощните дървета през есента?

Твърде ранното или твърде късното торене на овощни дървета през есента може да причини повече вреда, отколкото полза. Как да изберем правилното време?

Още: Подготовка на овошките за зимата: 10 златни правила

Най-доброто време за есенно торене на овощни дървета е от средата на септември до края на октомври, когато дърветата са приключили с интензивния си растеж, но все още не са навлезли в период на покой. Това време зависи и от вида – ябълковите и крушовите дървета могат да се торят малко по-късно от черешовите или сливовите, които завършват вегетационния си период малко по-рано.

Наблюдавайте дърветата си – когато забележите първите пожълтели листа, това е сигнал, че е време за торене. Извършете това приложение поне 3–4 седмици преди очакваните първи слани, за да може хранителните вещества да се абсорбират от кореновата система.

Напръскайте с урея върху влажна почва, но не по време на дъжд. Ако есента е суха, е добре да полеете дърветата ден преди планираното торене, което ще улесни усвояването на хранителните вещества.

Още: Зимен молец: Невидимият враг на овощните дървета, защитете градината през октомври

Как да прилагаме урея върху овощни дървета през есента?

Богатата на азот урея играе специална роля в есенните грижи за овощните градини. За разлика от стандартните обработки, които ограничават употребата на азотни съединения, есенните приложения на този продукт служат предимно за контрол на гъбичните спори по листата и кората, а не за подхранване на растенията.

Пръскането с урея е най-добре да се извършва, когато повечето листа все още са по овощните дървета. Обикновено втората половина на октомври или началото на ноември е подходящо време. Приложете урея в концентрация 5–7% (50–70 г на 1 литър вода).

Напръскайте обилно, като покриете както стволовете и клоните, така и повърхността на почвата под короната на дърветата, тъй като падналите листа могат да съдържат патогени. Избягвайте прилагането на урея, когато температурите са под 0°C или по време на валежи, тъй като това намалява ефективността на третирането. Не превишавайте препоръчителните дози.

Още: Кога и как да покриете овощните дървета за защита от слана

Есенно торене на овощни дървета с минерални торове

Есенното торене на овощните дървета с минерални торове трябва да се фокусира върху осигуряването на достатъчно количество фосфор и калий. Тези хранителни вещества укрепват устойчивостта на растенията на замръзване и стимулират правилното развитие на корените.

Изберете специализирани есенни торове за торене по това време. За млади дървета използвайте приблизително 30–50 г тор на квадратен метър площ около дървото, докато за по-стари екземпляри дозата може да се увеличи до 60–100 г на квадратен метър, в зависимост от размера и състоянието на дървото. Не превишавайте препоръчителните дози от производителя.

Разпределете минералните торове равномерно около короната на дървото, като поддържате разстояние от приблизително 15–20 см от ствола. След това внимателно ги смесете с горния слой почва и полейте обилно. Това ще позволи на хранителните вещества да проникнат по-бързо в кореновата зона.

Още: Поливане на овошките през есента: Всичко, което трябва да знаете за него