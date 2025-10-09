Кога и как да покриете овощните дървета за защита от слана

Кои дървета трябва и кои не трябва да се покриват?

С настъпването на есента защитата на овощните дървета от слана се превръща в основна отговорност за домашните градинари и овощари. Сланата може значително да застраши добива и качеството на предстоящата реколта. Чрез прилагане на проактивни мерки - като покриване на дърветата или използване на защитни бариери, можете да защитите инвестицията си и да очаквате плодородна пролет. Днес ще ви помогнем да решите кога и как ефективно да покриете вашите ценни овощни дървета.

Кога да покриете овощните дървета?

Сланата настъпва при градуси около нулата и дори малко по-висока температура. Ако вашето овощно дърво има отворени пролетни цветове и дървото е с подходящ размер за покриване, помислете за добра защита.

За разлика от пролетните слани, есенните слани обикновено не увреждат дърветата, освен ако все още няма плодове по тях. В този случай, ако се очаква температурата да достигне 0 градуса, е препоръчително да покриете дърветата. Ако температурата падне под -1°C, Ментлик препоръчва да съберете всичките си плодове, тъй като този температурен диапазон ги замръзва, причинявайки непоправими щети.

Как да покриете овощните дървета по правилния начин?

Най-добрият начин да предпазите младите дървета от повреди е като ги покриете. За да осигурите правилна защита, следвайте тези прости стъпки.

Поставете колове: Поставете колове около периметъра на дървото. Коловете поддържат плата, образувайки клетка-подобна структура и предпазват листата и цветовете на дървото от замръзване.

Добавете мулч: Полейте почвата и разстелете 7,5 см слой мулч върху нея за топлина и защита на корените.

Покрийте дървото: Покрийте дървото с лек плат, като например чаршаф, зебло или градински плат. Поставете покривалото върху коловете в средата на следобеда, когато навън е все още топло. Това ще помогне за задържането на топлия въздух вътре в плата. Уверете се, че цялото дърво е покрито и че платът стига чак до земята.

Създайте уплътнение: Закрепете краищата на плата към земята с камъни, тухли или колове. Това ще улови топлината от земята и ще предотврати разветряването на плата при ветровити условия.

Отстранете плата: Отстранете плата през деня, за да може дървото ви да абсорбира слънчевата топлина.

Как да защитите големи овощни дървета от слана?

Покривалата за овощни дървета обикновено се използват само за малки или млади дървета. За големи дървета овощарите често използват добре познатата техника на пулверизиране или пръскане с вода върху дърветата си, за да създадат защитен слой лед върху листата и пъпките.

Пръскачката трябва непрекъснато да полива дърветата през студените температури, за да бъде този метод ефективен. Този подход обаче може да бъде рискован, тъй като работи само при точната температура от -1 градуса. Ако температурата падне под това, ледът всъщност може да повреди дърветата.

Кои дървета трябва и кои не трябва да се покриват?

Познаването кои овощни дървета се нуждаят от защита и кои могат да понасят слана е от съществено значение за успеха. Като цяло, установените, студоустойчиви дървета като ябълки, круши, праскови и сливи не се влияят от есенните или зимните слани и не е необходимо да се покриват. Всъщност тези дървета се нуждаят от студени периоди, за да дадат плодове.

Фрийд обаче отбелязва, че всички овощни дървета са податливи на слана, когато цъфтят, и трябва да се покриват, ако температурите паднат под 0 градуса през пролетта.

Дърветата, които са уязвими на слана, независимо от времето на годината, включват цитрусови дървета, авокадо, кайсии, както и субтропични и тропически дървета, особено тези, които са млади или новозасадени. Тези дървета се нуждаят от защита по време на слана, за да се гарантира тяхното здраве и дълголетие.