Есенно засаждане на нарциси: Кога е най-доброто време

Всичко, което трябва да знаете за отглеждането на нарциси, включително засаждане на луковици нарциси и страхотни сортове нарциси, които да опитате.

Нарцисите (Narcissus) са пролетни луковични растения , които озаряват градините ни и предвещават настъпването на по-дълги, по-светли дни. Има много различни сортове, някои цъфтят още през януари, а други чак в началото на май.

Пъстър килим и магическа гледка - как да засадим НАРЦИСИ през есента

Нарцисите варират във височина от около 5 см до 45 см и се предлагат в най-различни цветове и форми, освен обичайните жълти тръби.

Как да отглеждаме нарциси

Засадете луковиците на нарцисите през есента във влажна, но добре дренирана почва на пълно слънце. Те се съчетават добре с различни други пролетни цветя , включително жълти иглики, и са идеални за пролетна саксийна декорация. Отстранете прецъфтяващите цветове след цъфтежа и оставете листата да отвеят естествено, за най-добра декорация през следващата пролет.

Къде да засадим нарциси

Нарцисите виреят най-добре на пълно слънце, но понасят и лека сянка. Засадете ги във влажна, но добре дренирана почва. Нарцисите могат да се отглеждат в контейнери, в бордюри или да се натурализират в тревни площи.

Кога да засаждаме луковици нарциси

Най-доброто време за засаждане на луковици нарциси е есента, от септември до ноември. Това дава време на луковиците да развият корени, преди температурите да паднат, така че да могат да пуснат нов растеж и да цъфтят веднага щом температурите се повишат отново през пролетта.

Това не означава, че не можете да ги засадите и по друго време на годината. Има много изгодни оферти от ноември до януари, като градинските центрове се опитват да разпродадат останалите наличности. Да закупите торба с луковици нарциси с отстъпка и да ги засадите през декември е напълно приемливо – просто се уверете, че луковиците са твърди и не показват признаци на мухъл. Можете да засадите луковици нарциси чак през януари. След засаждането, луковиците може да се нуждаят от повече време, за да се установят и цъфтят, но би трябвало да наваксат през следващите години.

Винаги избирайте големи и твърди луковици, като избягвате меки или видимо гниещи. Прекопавайте уплътнени почви и ги подобрявайте с органична материя, като например домашен компост или добре угнил оборски тор.

Повечето луковици нарциси трябва да се засаждат на около 10 см дълбочина, приблизително два пъти дълбочината на самата луковица (следвайте инструкциите, дадени за отделните сортове). В открита земя засадете до шест луковици нарциси заедно – повече от това и те бързо ще се претрупат. В саксии можете да засадите колкото луковици желаете заедно, защото визията ще бъде по-непостоянна и можете да пресадите луковиците в земята след една до две години.

Може ли да се засаждат нарциси през пролетта?

Ако засаждате луковици нарциси в саксия, използвайте безторфна смес. Поливайте саксиите, така че почвата да остане влажна, но не и мокра. Възможно е да оставите луковиците нарциси в саксия в продължение на много години, но всяка година отстранявайте и заменяйте компоста над луковиците.

Когато засаждате луковици нарциси в трева, най-лесният начин да създадете естествен вид е да хвърлите шепа луковици върху моравата и да ги засадите там, където кацнат. Използвайте саксия за луковици , за да извадите тапи от пръст, след което поставете луковиците в дупките с острия край нагоре. Покрийте с пръстта и тревата, които току-що сте премахнали.

Луковиците могат да се засаждат в открита почва с помощта на ръчна мистрия или саксия за луковици. Разстоянието между луковиците е с ширина на две луковици една от друга .

Всяка пролет прилагайте тор за луковици с бавно освобождаване в саксиите. Отстранявайте изсъхналите растения след цъфтеж и оставете листата да изсъхнат естествено, така че хранителните вещества от листата да се върнат в луковицата (това подобрява потенциала за цъфтеж през следващата година). Ако отглеждате нарцис в тревиста площ, може да не успеете да косите тревата до юни.