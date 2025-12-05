Войната в Украйна:

Украинското разузнаване задържа 20-годишен украинец, подготвял бомба по нареждане на ФСБ

Контраразузнаването на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че е задържало в град Николаев 20-годишен жител на Киев, който по указания на руските служби е подготвял самоделно взривно устройство, предназначено за атака срещу украински военнослужещи, предаде Укринформ.

Мъжът е арестуван в нает от него апартамент, докато сглобявал бомбата. Разследването е установило, че той е бил вербуван от Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) чрез приложението "Телеграм". Руски гражданин му е показал във видеоразговор как да изработи взривно устройство от подръчни материали.

По данни на украинското контраразузнаване извършителят е изпратен в Николаев с финансови средства, осигурени от ФСБ. Там той наел жилище и започнал да сглобява бомбата, която трябвало да бъде задействана дистанционно чрез мобилен телефон. Тя е трябвало да бъде поставена под служебно превозно средство, използвано от украинските военнослужещи, и взривена в момента, в който те се доближат до превозното средство.

Мъжът е задържан без право на гаранция и може да получи до 12 години затвор с конфискация на имущество.

