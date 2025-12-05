Скъпи Мерц, ти дори не си в играта: Кремъл с остра реакция към германския канцлер

Русия отговори с присмех на тиражиран коментар от страна на германския канцлер Фридрих Мерц, който бе публикуван вчера след като германското издание Spiegel оовести, ме разполага със запис от разговор мжду украински президент Володимир Зеленски и европейски лидери. В бележката се посочва, че Мерц се е обърнал към Зеленски с думите, че американските преговарящи си играят игрички с Украйна и ЕС.

"Скъпи Мерц, ти дори не си в играта. Сам се дискредитира с разпалването на война, саботиране на мира, с нереалистични предложения, със самоубийството на западната цивилизация, с миграцията и с упорита глупост", написа в социалната мрежа "Екс" Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския диктатор Владимир Путин.

Още: Мерц предупредил Зеленски: Американските преговарящи си играят игрички с нас

Говорител на германското правителство уточни, че по принцип не може да се предостави информация за поверителни разговори. "Моля за вашето разбиране, не коментираме отделни медийни съобщения", посочи говорителят, като визира изявления, направени от Мерц на пресконференция този понеделник с полския премиер Доналд Туск. На това събитие Мерц заяви, че е провел съвместен разговор със Зеленски, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и други европейски партньори. Мерц подчерта, че те правят всичко възможно, за да запазят трансатлантическата общност сплотена, пише ДПА.