Намаляването на броя на американските войски в Европа няма да създаде допълнителна тежест за отбраната на континента, заяви върховният командващ на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич. "Уверен съм в способностите на Европа и Канада. Днес сме подготвени за всякакви кризи или непредвидени обстоятелства", каза той. Коментарите му идват на фона на опасенията относно очакваното изтегляне на американските войски от Европа в резултат на предстоящата отбранителна стратегия на президента Доналд Тръмп.

Изтеглянето на американските войски от Европа

По-рано в медиите се появи информация, че САЩ планират да намалят военните си контингенти в няколко източноевропейски страни, включително България, Румъния, Унгария и Словакия. Стана ясно, че от Източния фланг на НАТО ще се изтеглят около 10 000 американски войници. Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну все пак уточни, че това "не е изтегляне на американски сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която има елементи в няколко страни от НАТО, включително България, Румъния, Словакия и Унгария".

На 27 октомври НАТО е обявила по официални канали решението си да изтегли около 800 войници от Румъния. Това решение е взето от Белия дом и вече е влязло в сила.

Очаква се така нареченият преглед на военната позиция на САЩ да включва преразпределение на американските войски от Европа към Индо-Тихоокеанския регион.

Снимка: Getty Images

Гринкевич подчерта, че политическите напрежения около мирните преговори в Украйна „по никакъв начин не са повлияли" на "способността ни да изпълним мисията си от гледна точка на НАТО". Той добави, че обещанията на съюзниците да увеличат разходите за отбрана означават, че НАТО "утре ще бъде по-подготвена, а вдругиден ще бъдем още по-подготвени" да се изправим срещу Русия и да реагираме на всяко по-нататъшно изтегляне на войски.

Европейските съюзници са притеснени

Според Politico някои европейски съюзници са загрижени за ситуацията в САЩ, но публично настояват, че НАТО остава сила, с която другите трябва да се съобразяват. "Всички процеси в НАТО функционират безупречно", заяви пред изданието полският заместник-министър на отбраната Павел Залевски. "На практика, американците изпълняват задълженията си много добре".

В същото време Гринкевич изрази загриженост, че Русия може да тества силата на колективната отбрана на НАТО в „краткосрочен план“, както и в „средносрочен план и, очевидно, в дългосрочен план“.

„Мислим и за проактивни действия“, каза той, без да дава повече подробности. „Ако Русия се опитва да ни постави в дилема, тогава може би има начини да поставим и ние тях в дилема". Думите му отразяват появилата се наскоро информация, че Европа готви контрасаботажни операции срещу Москва, която продължава да сее хаос на континента.

