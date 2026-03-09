Градинска работа през март: Какво да засадим в градина през март?

На какво трябва да обърнете специално внимание тази година?

Най-голямата грешка през март е да се засади в градината, докато почвата е все още влажна и тежка. Ами ако е твърде суха?

Март е месецът, в който започва по-интензивната работа в градината. Дните са слънчеви, необичайно топли и най-важното - стават все по-дълги. Въпреки това, колкото и да нямаме търпение да дойде времето за сеитба и засаждане, трябва да имаме предвид, че почвата е все още студена, сутрините често са мразовити , а почвата е или твърде суха, или твърде влажна за сеитба.

Точно затова този месец изисква повече размисъл, отколкото ентусиазъм.

Първо проверете почвата – не бързайте.

Най-голямата грешка през март е да се влиза в градината, докато почвата е все още влажна и тежка. Ако бучка пръст залепне за ръката ви и се държи като пластелин, е твърде рано за обработка. Такава почва се уврежда от уплътняването и губи структурата си, което по-късно намалява добивите.

В идеалния случай почвата трябва да се рони под пръстите ви. Температурата на почвата за повечето ранни култури трябва да бъде поне 5–8 °C .

Ако почвата ви се стори твърде суха, ще бъде трудно да я обработите, така че можете да изчакате дъжда, защото, честно казано, няма да закъснеете, ако посеете семената след седмица-две в още по-топла почва.

Какво може да се сее още през март?

Има култури, които понасят по-студена почва и по-малко валежи, така че могат да се сеят на открито през март.

Семена за сеитба през март:

грах

бобслей

спанак

швейцарско манголд

цвекло

матовилак (края на месеца)

репички

рукола

магданоз

морков

копър

Тези култури покълват при по-ниски температури и не се притесняват от случайни слани.

Ако почвата е суха, полейте дупката, където ще посеете семената, така че да достигнат до влажната почва. Не преполивайте, тъй като семената лесно гният в студена и влажна почва

Какви зеленчуци не се засяват през март?

Топлолюбивите култури никога не трябва да се засаждат в студена почва. И въпреки че си мислим, че всички знаят това, видях с очите си как съсед в градските градини, където и аз имам градина, вече е засадил не по-малко от - тиквички.

Така че, тиквички, тиквички, краставици, боб, зелен фасул, пъпеши и дини, сладка царевица, домати, чушки и патладжани не бива да се сеят на открито през март. Те ще се „изпържат“ от първата и най-малка слана.

Те се засяват, когато почвата се затопли над 12°C , което е най-често през април или май, в зависимост от метеорологичните условия, но и от прогнозата, защото понякога през април може да е много топло, но след седмица-две застудява, появяват се слани и всичко, което сте посели - загива.

Какво да сеем в защитена зона?

Някои от изброените по-горе култури сега се засяват в защитена зона, а за любителите това обикновено означава - на перваза на прозореца.

През март в контейнери се засяват следните растения:

домат

пипер

патладжан

целина

зеле (за по-късно засаждане).

Засяването на краставици, тиквички и тикви ще трябва да почака, защото те растат и поникват много бързо и могат да бъдат засадени на открито едва през май.

Перваз на прозореца

Най-важно е да осигурите на разсада достатъчно светлина на закрито , защото ако няма светлина, той лесно се издължава и отслабва, както е показано на снимката по-горе.

Какво да засадим през март?

Сеитбата и засаждането не са едно и също нещо. Сеят се семена, а се засаждат разсад, резници, грудки и др.

Така че, сега можете да засаждате лук от луковици, чесън и маруля от разсад на открито.

Картофите могат да се засаждат в по-топлите райони в края на месеца. За тази култура е важно температурата на почвата да е поне 8 °C и да няма заплаха от силни слани.

Оплождане – да или не?

През март в почвата се внася зрял компост, може да се добави гранулиран оборски тор, а зимният лук и чесън - тези, засадени през есента - се подхранват. Можете също така да поръсите лука и чесъна с пепел сега , за да предотвратите появата на лучени мухи, а след това да ги изкопаете.

Пресен оборски тор не трябва да се внася сега ; това се прави по време на есенната обработка на почвата.

Когато има липса на валежи, не прекалявайте с минералните торове, защото без влага растенията не могат да ги абсорбират и можете да причините изгаряния на корените.

На какво трябва да обърнете специално внимание тази година?

Въпреки че тази зима имаше достатъчно валежи, е необходимо да се запази влагата в почвата, особено след като изглежда, че през март няма да има значителни дъждове. Това означава, че не бива да преоранявате повърхността, тъй като това допълнително ще изсуши почвата. Преди сеитба и засаждане е достатъчно да разрохкате почвата с вили .

Помислете за мулчиране веднага щом растенията поникнат, но бъдете внимателни дори тук, защото ако почвата е твърде влажна, мулчирането може да причини появата на гъбички.

Също така, планирайте напоителната си система своевременно.

Този месец поправете и наострете инструментите си, подгответе колове за домати, боб и зелен фасул. Проверете семената си и закупете нови навреме, както и планирайте сеитбообращението си.

Какво да подготвим за април?

Вярно е, че едва навлязохме в март, но този месец е моментът да подготвите градината си за април. Планирайте и подгответе лехите за домати и чушки. Разрохкайте и мулчирайте почвата, така че при засаждането да е необходимо само да направите дупка.

Можете да направите същото и за краставици, тиквички, тиквички, боб и зелен фасул.

Контролирайте плевелите , тъй като ще бъде по-трудно да се премахнат, когато почвата изсъхне, а растежът им ще се стимулира от повишаващата се температура.

И в заключение, март в градината не е месец на големи добиви, а на умни решения. Бъдете търпеливи, работете бавно и обмислено, за по-малко проблеми през април и май. Защото, който бърза, най-вероятно ще трябва да презасее семената , както моят съсед от началото на историята.