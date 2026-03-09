Любопитно:

09 март 2026, 14:35 часа 179 прочитания 0 коментара
Путин не скри задоволството си от новия лидер на Иран, самият той ще говори до часове

Руският диктатор Владимир Путин поздрави Моджтаба Хаменей за назначаването му за нов върховен лидер на Иран, съобщиха от Кремъл в понеделник, 9 март. От съобщение, публикувано от администрацията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага диктатор, става ясно, че Путин бил "уверен", че 56-годишният син на ликвидирания Али Хаменей ще продължи работата на баща си „с чест“ и ще помогне за обединяването на иранския народ „в лицето на тежки изпитания“.

Още: Тръмп с първи коментар за новия лидер на Иран

Стопанинът на Кремъл също така потвърди подкрепата на Москва за Техеран, като заяви, че желае да „потвърди непоколебимата подкрепа за Техеран и солидарността с нашите ирански приятели“.

Русия и Иран са икономически, политически и военни съюзници, като връзките им се разгърнаха по време на пълномащабната война на Путин в Украйна, през която Техеран доставя на руснаците дронове "Шахед" и те политат ежедневно към украински градове.

Снимка: Getty Images

Още: Нова фаза в Иран: Руслан Трад очаква войната да продължи и по суша след избора на Моджтаба Хаменей

Моджтаба Хаменей с първо изявление

Моджтаба Хаменей беше назначен след смъртта на баща си, върховния лидер Али Хаменей, който бе убит на 28 февруари - в началото на войната между Иран, от една страна, и Израел и, от друга, Съединените щати.

Според държавните медии Моджтаба Хаменей ще произнесе първата си реч пред обществеността до часове. Това ще е първото му изявление като нов лидер на Ислямската република.

Още: Новият върховен лидер на Иран: Кой е Моджтаба Хаменей

Димитър Радев
