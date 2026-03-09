Защо чревният микробиом и сърцето ви са по-близо един до друг, отколкото си мислите

Чревният микробиом играе важна роля в много аспекти на здравето, от храносмилането и имунната функция до метаболитния баланс и неврологичните процеси. Няколко заболявания дори са свързани с промени в състава на микробиома , включително възпалителни заболявания на червата , колоректален рак , затлъстяване и психични разстройства.

Тъй като връзките между чревните микроби и болестите стават все по-силни, учените сега разглеждат възникващата връзка между червата и сърцето. Сърдечните заболявания остават водеща причина за смърт в световен мащаб. Фактори като тютюнопушене, високо кръвно налягане, затлъстяване и диабет са известни като рискови фактори . Но изследователите все по-често откриват, че балансът на микробите в червата ни може да оформи начина, по който се развиват тези рискове и как прогресират сърдечните заболявания.

Тази новопризната връзка, наречена „ос черва-сърце“ , набра скорост през последните години . Тя може да помогне да се обясни защо диетата и сърдечните заболявания са толкова тясно преплетени.

Мащабни проучвания показват, че хората със сърдечно-съдови заболявания имат различни профили на чревния микробиом в сравнение със здравите хора.

Въпреки че не е открит нито един „микроб, причиняващ сърдечни заболявания“, сърдечно-съдовите заболявания са постоянно свързани с няколко ключови фактора. Те включват намалено микробно разнообразие, загуба на полезни бактерии и свръхрастеж на микроби, свързани с възпаление.

Микробното разнообразие се отнася до разнообразието и баланса на различните микроби, живеещи в червата. Нарастващите доказателства сочат, че намаляването на микробното разнообразие отразява влошаващото се здраве на микробиома и може да сигнализира за началото на заболяване.

Микробни отпечатъци на сърдечни заболявания

Чревните микроби действат като миниатюрни фабрики, които разграждат хранителните компоненти. По този начин те произвеждат стотици малки молекули, наречени метаболити, които могат да бъдат поети от други микроби или абсорбирани през червата в кръвния поток. Докато някои от тези метаболити са полезни за организма, други могат да бъдат вредни в прекомерни количества.

Така че, наред с изучаването на микробите, присъстващи при пациенти със сърдечно-съдови заболявания, учените изследват и метаболитите, за да разберат какъв ефект могат да имат те върху здравето.

Една от най-силните връзки между чревния микробиом и сърдечните заболявания е свързана с метаболит, наречен TMAO (триметиламин N-оксид). Някои чревни бактерии превръщат хранителните вещества, съдържащи се в червеното месо, яйцата и млечните продукти, в метаболит, наречен триметиламин (TMA). След това метаболитът се преработва от черния дроб и се превръща в TMAO.

Високите нива на TMAO в кръвта са свързани с повишен риск от инфаркт , инсулт и смърт от сърдечно-съдови заболявания. Важно е да се отбележи, че производството на TMAO варира между хората в зависимост от вида на микроба . Това означава, че двама души могат да ядат една и съща храна, но да произвеждат различни количества от това потенциално вредно съединение.

Но не всички метаболити, получени от червата, са вредни. Някои всъщност могат да предпазят сърцето.

Все повече изследвания са насочени към индоли – съединения, образувани, когато чревните бактерии разграждат триптофана. Триптофанът е есенциална аминокиселина, която се намира в богати на протеини храни като птиче месо, яйца, млечни продукти и ядки. Той играе важна роля за настроението, съня и апетита.

По-голямата част от триптофана се абсорбира от тялото. Но малка част от тази аминокиселина също се разгражда от чревните бактерии и се трансформира в индолови производни . Докато някои от тях могат да допринесат за възпаление при определени условия, други изглежда имат мощни кардиопротективни ползи.