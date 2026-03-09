Една седмица война на САЩ в Иран е струвала гигантска сума. Пийт Хегсет: "Това е само началото" (ВИДЕО)

Служители на Пентагона съобщиха на Конгреса, че първата седмица от военната кампания на САЩ срещу Иран е струвала приблизително 6 милиарда долара. От тях 4 милиарда са похарчени за боеприпаси и модерни ракети прехващачи, предназначени да неутрализират иранските ракетни заплахи. Високите разходи отразяват както интензивността, така и технологичните разходи на операциите, при които досега са ударени приблизително 4000 ирански цели, включително ракетни пускови установки, военни кораби и противовъздушни системи.

Адмирал Брад Купър, началник на Централното командване на САЩ (CENTCOM), заяви, че изстрелванията на балистични ракети от Иран са намалели с 90%, а атаките с дронове – с 83%, от първия ден на боевете. Въпреки това Иран запазва значителен арсенал, включително около 50% от ракетната си програма, което означава, че са необходими постоянна бдителност и разходи, за да се поддържат оперативните предимства.

Законодателите в САЩ се готвят за допълнително искане за бюджет, за да поддържат темпото и да попълнят изчерпаните запаси. Длъжностни лица изразиха загриженост относно скъпите прехващачи, някои от които струват милиони долари и се изразходват бързо. Критиците твърдят, че такова потребление може да натовари отбранителната промишлена база на САЩ и да доведе до недостиг в други стратегически театри, пише Анадолската агенция.

Снимка: Getty Images

Конфликтът започна със съвместни удари на САЩ и Израел на 28 февруари, при които загинаха висши ирански военни и политически фигури, включително иранският върховен лидер Али Хаменей, но и поне 8 американски войници. Имаше и голям брой цивилни жертви при удар срещу девическо училище в Южен Иран. Техеран отвърна с балистични ракети и дронове, насочени срещу американски бази и други обекти в Близкия изток и израелски градове. Също имаше цивилни жертви и ранени. Тези сблъсъци нарушиха и глобалните енергийни потоци, особено през Ормузкия проток, през който преминават около 20 милиона барела петрол дневно.

Военният министър на САЩ заговори за продължаване на интензивната кампания

На този фон военният министър на САЩ Пийт Хегсет заяви, че това е "само началото". „Ние сме на прав път, според плана“, каза Хегсет, но добави, че администрацията на Доналд Тръмп не обявява победа. „Не развяваме знаме с надпис „Мисията е изпълнена“... Но можем да бъдем ясни с американския народ, че това не е честна битка. Нашите възможности са превъзхождащи в сравнение с тези на Иран".

"Безусловна капитулация означава, че се борим, за да спечелим. Означава, че ние определяме условията. Ще разберем, когато те вече не са способни да се бият. Те ще бъдат неефективни в боя. Те ще се предадат", смята Хегсет.

Hegseth on Iran:



Trump is right when he says we obliterated their nuclear program. He’s right. We did. We dropped those bombs exactly where they needed to be, set them back.



But that doesn’t mean they’ve stopped their pursuit. pic.twitter.com/tLiwIBnH8y — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Hegseth on Iran:



Unconditional surrender means we're fighting to win. It means we set the terms.



We'll know when they're not capable of fighting.



They will be combat ineffective. They will surrender. pic.twitter.com/o1oDRVIjwd — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Той коментира и 12-дневната война между Израел и Иран през юни 2025 г., когато САЩ се намесиха решително с удари по ключовите ирански ядрени обекти. "Тръмп е прав, когато казва, че сме унищожили ядрената им програма. Той е прав. Наистина го направихме. Хвърлихме бомбите точно там, където трябваше, и ги върнахме назад. Но това не означава, че са престанали да се стремят към целта си", смята Хегсет.

Израел твърди, че краят е близо

От друга страна, неназован израелски официален представител заяви пред The Washington Post, че израелско-американската бомбардировъчна кампания е близо до постигането на военните си цели, включително унищожаването на остатъците от иранската ядрена програма, ракетните запаси, оръжейните фабрики и голяма част от военното и разузнавателното ръководство на Ислямската република.

Официалният представител отказа да посочи колко време ще отнеме мисията. Иран няма да се предаде, но може да изпрати послания за приемане на примирие при условията на САЩ, твърди той.