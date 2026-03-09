Как да отглеждате смокиново дърво у дома или на открито

Смокините са чудесен вариант за домашните градинари, съчетаващи сладък, богат вкус и лесна грижа. Веднъж установени, смокиновите дървета изискват минимална поддръжка, устойчиви са на суша и могат да се адаптират към различни видове почва

Те се адаптират добре и към отглеждането в контейнери , което ви позволява да се наслаждавате на пресни смокини на закрито, на балкона или терасата си.

По-нататък, експерти по градинарство предлагат ясни и практични съвети за отглеждане на вашата смокиня, обхващащи основни аспекти като засаждане и прибиране на реколтата, за да се гарантира успешно отглеждане.

Кога да засадите

Идеалното време за засаждане на смокиново дърво е през пролетта, след като опасността от замръзване, казва Крейг Бойер, собственик на Coastal Fig Company. Засаждането по това време дава на смокиновото дърво целия вегетационен период, за да се утвърди. Това му позволява да развие силна коренова система, която ефективно събира вода и хранителни вещества от почвата. Освен това, насърчава вегетативния растеж и образуването на здрава клонова структура за години напред. „Стъблата също ще имат по-дълъг период за „лигнифициране“ или втвърдяване в по-дървесен материал, а не в зелен растеж, и ще е по-вероятно да преживеят студена зима“, казва Бойер.

Как и къде да засадите смокиново дърво

Смокиновите дървета се нуждаят от обилно слънце, топлина и защита. Имайки това предвид, е важно да ги засадите на правилното място за дългосрочен успех. „Най-доброто място за засаждане на смокиново дърво е до стена с южно изложение, където то ще бъде защитено от северните ветрове и ще получава колкото е възможно повече топлина и слънце“, казва Бойер. След като имате идеалното място, е време за засаждане. Тук Бойер споделя ясни инструкции за успешно засаждане.

Изкопайте дупка: Изкопайте дупка три пъти по-голяма от кореновата топка и я добавете висококачествен компост . Поставете малка купчина пръст на дъното на дупката, върху която да почиват корените на растението.

Засадете дървото: Внимателно извадете дървото от саксията му и разплетете всички корени. Поставете дървото на нивото на земята или малко над нивото на земята и засипете с почва.

Поливайте добре: Полейте почвата веднага след засаждането, за да премахнете въздушните джобове. Поливайте обилно и бавно.

Защитете почвата: Покриването на земята около смокиновото дърво с тъкан почвопокрив , като например dewitt, ще помогне за предпазване от плевели и ще поддържа топлината на почвата.

Как да се грижим за смокиново дърво

За да гарантирате успеха на вашата смокиня, е важно да задоволите нуждите ѝ от слънчева светлина, почва, вода, температура и тор. С правилна грижа, вашата смокиня може да дава вкусни плодове в продължение на много години.

Слънчева светлина

Смокините изискват шест до осем часа пълно слънце дневно и виреят на места с южно изложение, които получават най-много слънце. „Няма заместител на пълното слънце, затова изберете най-топлото и слънчево място в двора си“, казва Бойер.

Почва

Смокиновите дървета виреят в добре дренирана, богата на органични вещества почва с леко киселинно до неутрално pH от 6,0 до 7,5. Избягвайте да засаждате смокиня в глинести почви, освен ако дренажът не може да бъде значително подобрен.

Вода

Поливайте смокиновото си дърво обилно около веднъж седмично - или по-често при изключително горещо и сухо време. Стремете се да осигурявате приблизително 2,5 до 3,8 см вода всяка седмица. Важно е да поддържате почвата влажна, без да я намокряте, за да избегнете проблеми като кореново гниене.

Как да отглеждаме саксийно смокиново дърво

Отглеждането на саксийно смокиново дърво е възнаграждаващ процес и може да се извършва целогодишно при подходящи условия. Поставете саксията навън през лятото и я внесете обратно вътре, ако живеете в регион със сурови зими. Препоръчителните сортове включват Chicago Hardy, Jack Black, Brown Turkey, Celeste и Black Mission.

Подгответе почвата: Използвайте добре дренираща почвена смес, богата на органична материя. Можете да добавите материали като едри парчета кора или пясък, за да подобрите дренажа. Добавете почвената смес в саксията.

Саксия с дървото: Извадете смокинята от саксията ѝ. Внимателно разхлабете корените, ако са се увили или са плътно свързани. Внимателно поставете смокинята в новата саксия, така че горната част на кореновата топка да е толкова дълбока, колкото е била в саксията. Запълнете с още почва, оставяйки 2,5 до 5 см разстояние между повърхността на почвата и ръба на саксията.

Поливайте обилно: Поливайте новозасаденото си дърво бавно и обилно, като позволите на излишната вода да се отцеди.