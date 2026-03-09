Последиците от войната в Иран стават все по-тежки за Индия

Войната на САЩ и Израел срещу Иран предизвика сътресения в Индия. Затварянето на Ормузкия проток от Корпуса на Гвардейците на ислямската революция има сериозно отражение върху индийската икономика, тъй като по този маршрут минава голяма част от вноса на суров петрол и други енергоносители за Индия. Освен това в Близкия изток работят около 10 млн. индийци, които изпращат големи суми пари на семействата си у дома. Делхи поддържа добри дипломатически отношения както с Вашингтон и Тел Авив, така и с Техеран и ескалацията на конфликта поставя правителството на Нарендра Моди във все по-сложна ситуация.

Индия реагира сдържано в началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран. В дните след убийството на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей индийското правителство не осъди действията на Израел или Сащ. Индия също така не е изразила съболезнования към иранския народ, пише новинарският портал "Мидъл ийст ай".

Проблеми с вноса на суров петрол

Войната срещу Иран обаче има сериозни икономически последици за Индия. Почти половината от индийския внос на суров петрол, много от доставките на втечнен природен газ и втечнен нефтен газ преминават през Ормузкия проток, който в момента е затворен поради конфликта, отбелязва Би Би Си.

В момента Индия разполага със запаси от около 144 млн. барела суров петрол, които могат да задоволят нуждите ѝ за около 30 дни, ако потреблението и вносът останат същите, каквито са били през 2025, каза представител на индийското министерство на петрола пред индийската национална новинарска агенция ПТИ. По думите му индийските рафинерии вече са започнали преговори за допълнителни доставки от САЩ, Западна Африка и Латинска Америка.

Според изчисления на аналитичния център "Кплер" (Kpler) обаче за транспортирането на суров петрол от Атлантическия басейн ще трябват от 25 до 45 дни, докато за сравнение доставките от Персийския залив отнемат от 5 до 7 дни, добавя Би Би Си.

Вашингтон миналата седмица даде на Индия 30-дневно разрешение за закупуването, доставката или разтоварването на суров петрол и петролни продукти с руски произход, които са били натоварени на плавателни съдове на или преди 5 март. В момента в открито море има танкери, превозващи около 120 млн. барела руски петрол, като близо 15 млн. барела се намират на плавателни съдове близо до Индия - в Арабско море и Бенгалския залив.

САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл" през октомври 2025 г., като до този момент най-големият купувач на руски суров петрол в света бе индийският конгломерат "Рилайънс Индъстрис" (Reliance Industries). Дългосрочното споразумение с "Роснефт" осигуряваше на "Рилайънс Индъстрис" над 500 000 барела на ден.

Представителят на индийското министерство на петрола заяви за ПТИ, че Индия никога не е спирала да купува руски петрол. През февруари страната е внасяла около 1,04 млн. барела на ден. Това количество обаче е по-малко в сравнение с нивата от 2023-2025 г., когато вносът на руски петрол е възлизал на между 1,6 и 1,8 млн. барела на ден.

Индия може и да е в състояние да си осигури достатъчно суров петрол чрез алтернативни източници, но анализатори предупреждават, че повишаването на цените, породено от все по-високите разходи за превоз и застраховки, както и от по-дългите транспортни маршрути, ще се отразят тежко на крайните потребители, пише още ПТИ.

Когато САЩ и Израел нападнаха Иран на 28 февруари, международните цени на суровия петрол възлизаха на около 70 долара на барел. Към 8 март цените скочиха до около 92 долара на барел. Всяко увеличение на цените на суровия петрол с 10 долара на барел може да добави 20-25 базисни пункта към индекса на потребителските цени в Индия. Ако данъците бъдат намалени, за да се неутрализира въздействието, тогава може да се увеличи фискалния дефицит, коментира ПТИ.

Индийската диаспора в Близкия изток

Ескалацията на военните сблъсъци в Персийския залив не засягат само индийския внос на енергоносители, добавя Би Би Си. В Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн живеят около 10 млн. индийци, които изпращат огромни суми на семействата си у дома. През 2024-2025 г. в Индия са постъпили парични преводи в рекордния размер на 135 млрд. долара. Голяма част от тези средства са дошли от индийци, работещи в страни от Персийския залив.

Ето защо разширяващата се война в Персийския залив може да засегне Индия по няколко фронта: енергийните доставки, паричните преводи от диаспората и деликатният дипломатически баланс, който Делхи поддържа между Вашингтон, Техеран и арабските държави от Персийския залив.

