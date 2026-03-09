Надпреварата да се подмажат и подложат на Тръмп не спира: Мечти за статуя и хвалби за злато от Венецуела (ВИДЕО)

Ново ниво на подмазване и слагачество достигна поредният "избраник" на Доналд Тръмп в изпълнителната власт на САЩ. Секретарят по вътрешните въпроси Дъг Бъргъм даде силна заявка да бъде отличен - с думите, че Венецуела била толкова благодарна на Тръмп, че венецуелците щели да му издигнат статуя. Защо - защото Тръмп им отворил икономиката им им създал страхотни възможности да просперират. Направо кипял ентусиазъм, според казаното от Бъргъм.

Пред Fox News Бъргъм се похвали, че само на 6 март в САЩ дошли 100 млн. долара злато от Венецуела, че били подписани първи лицензи да добив на редкоземни минерали от южноамериканската страна, които ще идват в САЩ. Американският вътрешен секретар обяви, че Венецуела има златни залежи от 500 млрд. долара, но още и ценни минерали като алуминий, боксит, а и въглища - и всичко това помага на САЩ в технологичната надпревара с Китай.

"Чакаме златните кюлчета", многозначително заяви водещият.

A statue of Trump could be erected in Venezuela — US official says he “freed” the country’s economy



US Interior Secretary Doug Burgum said that Venezuelans “would be ready to put up a statue to Donald Trump,” claiming the US president helped reopen the country’s economy after… pic.twitter.com/JcqFqWyDHi — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026

Още: При данни пред ФБР как Тръмп опитал да насили тийнейджърка: Феминистки поискаха Джефри Епстийн да не бъде забравян (ВИДЕО)

Отделно, Бъргъм се нахвали как Венецуела си променяла законите и американски петролни и добивни компании аха-аха нямали търпение да се върнат там. Колко нямаше търпение най-голямата американска петролна компания да се връща във Венецуела, припомнете си - ОЩЕ: Най-голямата американска петролна компания вбеси Тръмп заради Венецуела (ВИДЕО)