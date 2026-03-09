Войната в Украйна:

Надпреварата да се подмажат и подложат на Тръмп не спира: Мечти за статуя и хвалби за злато от Венецуела (ВИДЕО)

09 март 2026, 14:13 часа 315 прочитания 0 коментара
Надпреварата да се подмажат и подложат на Тръмп не спира: Мечти за статуя и хвалби за злато от Венецуела (ВИДЕО)

Ново ниво на подмазване и слагачество достигна поредният "избраник" на Доналд Тръмп в изпълнителната власт на САЩ. Секретарят по вътрешните въпроси Дъг Бъргъм даде силна заявка да бъде отличен - с думите, че Венецуела била толкова благодарна на Тръмп, че венецуелците щели да му издигнат статуя. Защо - защото Тръмп им отворил икономиката им им създал страхотни възможности да просперират. Направо кипял ентусиазъм, според казаното от Бъргъм.

Пред Fox News Бъргъм се похвали, че само на 6 март в САЩ дошли 100 млн. долара злато от Венецуела, че били подписани първи лицензи да добив на редкоземни минерали от южноамериканската страна, които ще идват в САЩ. Американският вътрешен секретар обяви, че Венецуела има златни залежи от 500 млрд. долара, но още и ценни минерали като алуминий, боксит, а и въглища - и всичко това помага на САЩ в технологичната надпревара с Китай.

"Чакаме златните кюлчета", многозначително заяви водещият.

Още: При данни пред ФБР как Тръмп опитал да насили тийнейджърка: Феминистки поискаха Джефри Епстийн да не бъде забравян (ВИДЕО)

Отделно, Бъргъм се нахвали как Венецуела си променяла законите и американски петролни и добивни компании аха-аха нямали търпение да се върнат там. Колко нямаше търпение най-голямата американска петролна компания да се връща във Венецуела, припомнете си - ОЩЕ: Най-голямата американска петролна компания вбеси Тръмп заради Венецуела (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Венецуела злато статуя
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес