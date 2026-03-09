Многогодишни зеленчуци, които да засадите за вкусна реколта година след година

Многогодишните растения са дар, който продължава да дава, да се завръща и да цъфти сезон след сезон в продължение на години - за разлика от едногодишните си аналози. Това е особено добре дошло повторение, когато става въпрос за многогодишни зеленчуци , които ще продължат да дават вкусни реколти в продължение на години.

Разбира се, не всички зеленчуци са многогодишни растения и дори тези, които са, няма да се завръщат сезон след сезон в определени зони.

Ревен

Ревенът има уникален тръпчив вкус, почти кисел, и е чудесен за пайове и други десерти. Той е и многогодишно растение, което през зимата спи и се появява отново през пролетта.

Въпреки това, когато го берете, не забравяйте да запазите само стъблата за готвене и консумация. „Листата на растението съдържат големи количества оксалова киселина, която може да разболее хората“, казва Деймън Абди, професор по ландшафтно градинарство в Държавния университет на Луизиана. Той препоръчва незабавното им отстраняване след прибиране на реколтата.

Друг метод за отглеждане на ревен е форсирането, което произвежда „нежни, сладки и ранносезонни стъбла“, казва Луай Гафари, създател и разработчик на рецепти в Urban Farm and Kitchen.

„Покрийте короната на ревен с кофа, саксия или специален керамичен теракотен форсер, за да блокирате светлината и да създадете топлина“, добавя той. „Стъблата растат бързо, докато търсят светлина, което води до розови, тънки стъбла с деликатна текстура и по-мек вкус.“

Аспержи

Аспержите са издръжливо многогодишно растение , което ще се връща година след година - понякога за повече от десетилетие, казва Гафари. Освен това е сравнително лесно за отглеждане, стига да изберете правилното място в градината и да направите почвени тестове, за да се уверите, че има достатъчно хранителни вещества с течение на годините.

„Стръните, на които се позволи да растат, ще развият листа и могат да създадат високи папрати , които могат да засенчват останалата част от градината“, добавя Абди. „Затова бъдете внимателни къде ще ги поставите.“

Чесън и лук

Търсите вкусна гарнитура , която ще расте година след година? Чесънът и лукът са чудесен вариант.

„Те растат от малки подземни луковици и образуват туфи от плоски листа или стръкчета с лек вкус на чесън“, казва Гафари. „Използват се широко в азиатската кухня, но имат и много други приложения.“

Пресен лук пониква в началото на пролетта и може да се бере през целия сезон; по-късно през лятото той образува високи цветни стъбла . Макар самите стъбла да не са особено апетитни, белите цветове са годни за консумация. „Могат да се използват като гарнитура“, казва Гафари.

Артишок

Артишокът може да се консумира по много начини , независимо дали е пълнен, приготвен на скара, печен или задушен. Тези вкусни зеленчуци могат да се берат през пролетта или лятото, след като бъдат разсадени през есента.

„След като приберете реколтата, отрежете стъблата точно над нивото на почвата, принуждавайки растението да премине в стадий на покой през лятото“, казва Абди. „Уверете се, че най-енергично растящите издънки остават на старото растение, което му позволява да произведе реколта за следващия цикъл.“

Хрян

Хрянът може да е малко странен, но е прекрасно многогодишно растение, което може да се връща година след година в градината. Ядливата част е коренът, така че при прибиране на реколтата отстранете само част от него, като запазите останалата част, за да може растението да продължи да расте.

„Обикновено се бере по-късно през годината — особено след добра слана “, казва Абди. „Когато преработвате хрян, е добре корените да се настържат навън, тъй като острия аромат може да бъде непоносим на закрито.“

Той отбелязва, че най-добрите корени са едногодишните – по-зрелите корени могат да станат вдървеснили и кухи.

Киселец с червени жилки

Киселецът с червени жилки е прекрасен, лесен за поддръжка зеленчук , който е вкусен в салати. „Почти го оставям на мира, освен да бера листа за консумация и да го поливам заедно с останалата част от градината си, когато е горещо“, казва Маркъс Бриджуотър, основател на Garden Marcus. „Изглежда, че се грижи сам за себе си.“

Листната зеленина може да издържи дори на по-сурови метеорологични условия. „Дори си мислех, че е изчезнала след снега и замръзва през зимата“, добавя той. „Изненадах се и се върна по-силна от всякога, а ние берем листата всяка седмица, за да им се наслаждаваме.“