Иран отново атакува НАТО: Трети неуспешен опит за ракетен удар по Турция (ВИДЕО)

Иран е изстрелял още една балистична ракета срещу Турция на 9 март, след като миналата седмица Ислямската република насочи две ракети срещу южната ни съседка. Както и тогава, така и сега въздушното средство е било прехванато от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, съобщи Министерството на отбраната в Анкара. Потвърдено е навлизането на ракетата в турското въздушно пространство. Отломки са паднали в близост до Газиантеп - в Южна Турция, близо до границата със Сирия, но няма данни за жертви.

BREAKING: Iran fired another ballistic missile on Türkiye.



Turkish MoD says a ballistic missile fired from Iran entered Turkish airspace and was intercepted by NATO air defense systems.



Debris fell near Gaziantep with no casualties reported. pic.twitter.com/TCLOSeyw1s — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Една от предишните атаки на Техеран срещу Турция, които Иран отрече да е извършвал, бе насочена срещу известната военна база "Инджирлик", където има и американско ядрено оръжие. Кораб на американските военноморски сили в Средиземно море я е прехванал и свалил с ракета SM-3. Другата ракета от миналата седмица бе свалена още над сирийсия град Камишли.

Наред с иранския обстрел на Кипър, това се разглеждаше като голяма ескалация на войната в Близкия изток срещу Европа, и накара българския служебен министър на отбраната Атанас Запрянов да обяви по-високо ниво на заплаха за националната ни сигурност, макар после той бързо да се отметна от думите си. Служебният кабинет обяви, че имаме гаранцията на НАТО срещу ракетни нападения, а по-късно стана ясно, че Гърция се е съгласила да пази небето ни, включително със системи Patriot.

"Турция отдава голямо значение на добросъседските отношения и регионалната стабилност. Въпреки това ние отново подчертаваме, че всяка заплаха, насочена към нашата територия или въздушно пространство, ще бъде посрещната с всички необходими мерки, предприети решително и без колебание. Напомняме на всички страни, че спазването на предупрежденията на Турция е в интерес на всички", обърна се турското военно министерство към Иран днес.

САЩ изтеглят дипломати от Южна Турция

Малко преди новината за поредната атака на Иран срещу Турция стана ясно, че САЩ са наредили на дипломатическия персонал, който не е от съществено значение, и техните семейства да напуснат консулството в Адана в Южна Турция поради рискове за сигурността, свързани с войната в Иран. Същевременно американските власти поддържат ниво 2 на предупреждение за пътуване в страната.

Консулството на САЩ в Адана е преустановило всички консулски услуги. Американските граждани трябва да се свържат с посолството на САЩ в Анкара или с генералното консулство на САЩ в Истанбул за такива услуги, става ясно от официалното съобщение.

Терористични групи продължават да планират възможни атаки в Турция, отбелязват още американските власти. Терористите могат да атакуват без предупреждение или с минимално предупреждение, като целят туристически обекти. "Бъдете предпазливи в транспортните възли, пазарите, моловете и правителствените сгради, както и в хотели, клубове, ресторанти, места за поклонение и паркове. Бъдете внимателни на летищата и по време на големи събития", гласи предупреждението.

Турция засилва отбраната в региона

Турция е изпратила общо 6 изтребителя F-16 в Северен Кипър – ясен сигнал, че Анкара гледа сериозно на войната в Иран и действията на Техеран, който вече организира няколко атаки срещу британската военна база на острова.

6 x Turkish F-16 fighter jets deployed to Northern Cyprus, conducting a show-of-force flight after arriving in the region.



Source: Kıbrıs Postası, Haber Kıbrıs pic.twitter.com/xYp4stP4Uy — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Системи за противовъздушна отбрана също са разположени в Севернокипърската турска република като част от усилията за укрепване на сигурността на района на фона на напрежението в Близкия изток. Анкара отбеляза, че може да предприеме и допълнителни мерки в зависимост от развитието на ситуацията.

Междувременно Катар съобщаи, че неговите противовъздушни сили са пресекли ракетна атака, насочена срещу страната - поредна иранска заплаха в Близкия изток.

Към момента има 11 искания от съседите на Иран, от европейски държави и от Америка за украинса помощ в защитата срещу агресията, отбеляза украинският президент Володимир Зеленски. Той има предвид украинските способности и ноу-хау в прехващането на дронове, натрупани по време на войната на Русия, които сега наистина са нужни на Близкия изток, за да бъде Иран още по-малко ефективен. Зеленски вече обяви, че страната му разполага специалисти и дронове прехващачи, които да защитават американските военни бази в Йордания.