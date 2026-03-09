Бързорастящи градински плодове, които виреят в саксии и контейнери

Бързорастящите плодове могат да виреят в контейнери, осигурявайки буен растеж и щедри реколти – дори в малки пространства. С правилните сортове, терасата или балконът могат да се превърнат в изненадващо продуктивна градина, добавяйки красота, аромат и усещане за изобилие към вашето външно пространство.

Смокини

Като многогодишни растения, смокиновите дървета не умират като някои други растения и могат да запазят листата си целогодишно, което ги прави чудесно стайно растение.

„Има смокини, които ще дадат плодове в контейнери , а те също са красиви контейнерни растения“, казва Айриш-Хансън. Просто не забравяйте да внесете смокините си вътре, след като температурите започнат да падат.

Ягоди

Класическо растение за контейнери, ягодите са идеално за вътрешен двор , което ще се връща година след година.

„Всички сортове ягоди се отглеждат добре в саксии“, казва Брук Едмъндс, доцент и градинар в Държавния университет на Орегон. „Уверете се обаче, че използвате добре дренирана почва за саксии, тъй като ягодите са склонни към кореново гниене.“

Едмъндс също препоръчва да опитате ягоди с неутрална температура през цялото лято или ягоди, които ще дават плодове през цялото лято, като Albion, Seascape и Sweet Ann.

Ако живеете в по-студена зона от това, което обикновено е издръжливо за ягодите, тогава можете да ги поставите в неотопляема конструкция. Можете също да опитате да защитите контейнера със слама или да го покриете, за да не изстинат твърде много, добавя Айриш-Хансън.

Джудже боровинки

Някои сортове боровинки могат да се отглеждат в контейнери и ще дадат шепи вкусни плодове.

„Търсете тези, обозначени като джуджести или патио сортове , като Jelly Bean или Midnight Cascade“, казва Едмъндс. Също така не забравяйте, че боровинките виреят при pH на почвата от 4,5 до 5,5, така че проверете отново дали почвата за саксии и торът ви са обозначени за киселиннолюбиви растения.

Джудже грозде

Те може да са по-скоро за новост, отколкото за обилно производство на плодове, но някои сортове грозде могат да бъдат вкусно допълнение към градината с контейнери.

„Повечето грозде не са подходящи за контейнери; вместо това търсете сортове, обозначени като джудже“, казва Едмъндс. Гроздето предпочита леко кисела почва, така че не забравяйте да проверите отново почвата и тора за саксии.

Малини

Малинов храст с размер джудже може да вирее в контейнери и ще имате купища плодове за бране.

„Тези растения растат само от 60 до 90 см височина, което ги прави подходящи за отглеждане в контейнери“, казва Едмъндс. „Просто търсете сортове като Raspberry Shortcake и Baby Cakes .“