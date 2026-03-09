Какво трябва да подрежете в градината през март?

Храсти, които се режат само за подмладяване

Градинарите предупреждават, че не всички декоративни храсти са подходящи за резитба през този период. Някои видове се подрязват веднага, докато други трябва да се оставят на мира, докато приключи периодът на цъфтеж.

Март е един от най-важните периоди за резитба на декоративни храсти в градината. С удължаването на дните и постепенното повишаване на температурите, растенията излизат от зимния си покой и започват нов цикъл на растеж. Резитбата им помага да развият по-силни издънки, по-плътен растеж и по-обилно цъфтене.

Храсти, които се подрязват през март

През март обикновено се подрязват храстите, които цъфтят на млади, текущогодишни издънки. Тъй като цветовете се образуват само на нови клони, обилната резитба няма да намали цъфтежа, а често дори ще го стимулира.

Сред най-често подрязваните видове през този период са:

будлея (летен люляк)

градински хибискус

метличатата хортензия

храстовидна хортензия

Японска спирея (спирея)

храстовидна петопръста (потентила)

Тези видове могат да бъдат скъсени с до една трета или половината от височината си , което насърчава образуването на силни нови издънки и по-обилния цъфтеж.

Храсти, които се режат само за подмладяване

При някои декоративни храсти резитбата през март се извършва предимно за подмладяване и разреждане на короната. Старите и прекалено гъсти клони се премахват, за да се даде на растението повече светлина и пространство за растеж.

Тази група включва например дрян, бъз, калина (ligistrum, който често се използва за живи плетове). При тях резитбата е по-умерена - старите клони се премахват и храстът се оформя според нуждите.

Сега се подрязват и лавандула, градински чай, дафин и розмарин.

Най-често срещаните грешки при пролетната резитба

Начинаещите градинари често допускат няколко ключови грешки. Първата е твърде ранната резитба, докато все още съществува риск от силни слани , които могат да повредят пресните резници.

Второто е прекомерното скъсяване на всички клони, което кара храста да загуби естествената си форма.

Третото е резитба на пролетно цъфтящи храсти, която премахва цветните пъпки и предотвратява цъфтежа.

5 декоративни храсти, които градинарите най-често подрязват неправилно през март

Градинарите предупреждават, че най-важното правило при резитбата е храстите, които цъфтят през пролетта, да се подрязват след прецъфтяване, а тези, които цъфтят през лятото, да се подрязват в началото на пролетта.

Една от най-често срещаните грешки в градината е резитбата на храсти, които вече са образували цветни пъпки. Ако ги подрежете твърде рано, те изобщо няма да цъфтят през тази година.

Това са видовете, които никога не трябва да се подрязват през март:

1. Люляк

Един от най-разпространените пролетни храсти образува цветни пъпки през лятото на предходната година. Ако го подрежете през пролетта, ще премахнете самите пъпки, от които трябва да се развият цветовете. А при джогрована той вече е започнал да набъбва.

2. Форзиция

Този храст цъфти много рано, често още в края на март или началото на април. Подрязването преди цъфтежа ще премахне почти всички цветове, оставяйки растението да изглежда като обикновен зелен храст през тази година.

3. Жасмин

Известен със силния си аромат и луксозните си бели цветове, жасминът се подрязва само след цъфтежа, обикновено в началото на лятото.

4. Японска дюля

Това растение цъфти на стари издънки и е един от първите пролетни декоративни видове, които привличат вниманието и опрашителите с яркочервените си цветове. Резитбата през март означава загуба на цветове.

5. Вайгела

Ако се подреже преди цъфтежа, броят на цветовете може да бъде значително намален. Най-добре е да се подреже веднага след цъфтежа.

Така че, бъдете умни с ножиците си тези дни.