Дървета, които никога НЕ трябва да засаждате в двора си

Има нещо мечтателно в двор, пълен с величествени дървета, които се извисяват над имота ви и осигуряват сянка и красота. Но ключът към постигането на този вид рай е изборът на правилното дърво за вашия ландшафт, тъй като някои сортове са известни с това, че са инвазивни или имат слаби клони.

Плачеща върба

Лесно е да се влюбите в красивите извити клони на върба( Salix babylonica ), но е най-добре да не засаждате такава в двора си. „Плачещите върби са много големи дървета, които се нуждаят от пространство и още повече пространство“, казва арбористът Дъг Стил. „Върбите са толкова доминиращи екземпляри, че трябва да се засаждат пестеливо във всеки ландшафт.“

В малък двор бързорастящото дърво може скоро да завладее пейзажа, конкурирайки се с други растения за вода и хранителни вещества. Макар че непрекъснатото подрязване може да бъде решение, то ще изкриви естествената форма. „Най-лошото е, че плачещите върби са известни с това, че нахлуват в канализационни тръби и септични системи, жадно търсейки нови източници на вода“, казва Стил. Той съветва да се засажда плачеща върба в обществени паркове близо до потоци и езера, а не в малки дворове.

Сребърен клен

Въпреки популярността на други кленове, сребърните кленове ( Acer saccharinum ) имат репутацията на проблемни. Бързият им растеж прави клоните им уязвими от вятъра, а общата слабост на дървото се възприема като недостатък. Отглеждани на място с достатъчно пространство, далеч от сгради и алеи, сребърните кленове могат да бъдат красиви. Но корените им растат близо до повърхността, така че засаждането им в по-малък двор никога не се препоръчва.

Черница

Въпреки че се колебаем да обезкуражим засаждането на овощни дървета, които са чудесно допълнение към пейзажа, може би е добре да преосмислите засаждането на черницата ( Morus rubra ), ако се притеснявате от разхвърляността. Реколтата от черница може да бъде изобилна и когато плодовете паднат върху двора (или терасата, или тротоара), те са склонни да оставят мръсни петна. Плодовете привличат много птици, което е хубаво, но след това птиците са склонни да се събират в дървото и да оставят след себе си бъркотия. Черничевите дървета също се разпростират и пускат корени, които могат да отнемат хранителни вещества от близките растения.