Градински цветя, които трябва да наторите с английска сол за буен цъфтеж

От време на време идва момент, когато почвата в градината ви просто не може да се справи с апетита на цветята ви. Тогава много градинари се обръщат към английската сол. Мандевила, далии, глицинии и хрупкави амброзии са само няколко от многото цветя, които могат да се възползват от нея. Но какво точно представлява английската сол и каква е тя за вашите градински цветя? Химически погледнато, английската сол е магнезиев сулфат - безцветно кристално съединение. В градината това е ценен, естествено срещащ се минерал, богат на магнезий и сяра, който може да ви помогне да презаредите почвата си.

Магнезият е от съществено значение за растенията. Той е централният атом в хлорофила и без хлорофил те не могат да произвеждат храната си. Що се отнася до сярата, тя подпомага растежа на растенията, повишава устойчивостта на болести и дори влияе върху качеството на цветовете. Растенията, на които липсва сяра, могат да дадат по-малки цветове или да имат деформирана форма. Освен това, недостигът на сяра може дори да причини промяна в хранителните вещества и състава на полена. Очевидно това е нещо, което никой градинар не би искал.

Но не поръсвайте произволно английска сол около цветята си засега. Винаги е по-добре да направите почвен тест, преди да добавите каквото и да било, освен ако не сте експерт и не знаете как да идентифицирате и третирате хранителните дефицити в растенията като професионалист в градинарството . Ако е необходимо, дайте на тези осем градински цветя още английска сол, за да продължат да цъфтят.

Глицинии

Глицинията е енергично, студоустойчиво и дълготрайно растение, което може да добави наситен аромат и цвят към вашия двор . Но какво ще стане, ако вашата глициния просто не цъфти или цъфти много по-рядко от преди? Проблемът може да е липса на магнезий и сяра, от които цъфтящите растения се нуждаят, за да виреят. Не се притеснявайте обаче! Можете да го поправите, като добавите английска сол към почвата в градината си. Ако дефицитът се потвърди след почвен тест, добавете около ½ чаша английска сол към почвата в основата на вашите глицинии.

Далии

Обичани заради ярките си цветове, далиите са любимец в много градини и отличен избор за аранжировки от рязани цветя. Но далиите, на които се надявате, може да не успеят, ако растенията ви имат ниско съдържание на магнезий, доста често срещан дефицит при цветята. Английската сол обаче може да помогне за спасяването на вашите растения. Леко поръсване с английска сол върху почвата е всичко, от което се нуждаете. Тя ще подхрани вашите далии, докато растат, а също така ще помогне на цветовете им да блестят по-ярко от всякога.

Рози

Всеки иска рози (Rosa spp.), но иска изобилие в замяна. Тези красавици са много податливи на храна и дори когато се установят, няма да се представят по най-добрия начин, ако не се хранят добре. Те се нуждаят от магнезий, за да предпазят красивите си зелени листа от обезцветяване, както и от сяра, която може да доведе до бледост на горните листа, ако е недостатъчна. Но това не е нещо, което не можете да решите с малко английска сол. Просто поръсете по една чаена лъжичка на всеки 30 см височина на растението около основата на всеки шест седмици по време на вегетационния период.

Азалии

Има много неща, които да харесате в азалиите (Rhododendron indicum). Те имат красиви цветове, много разновидности дори предлагат пъстра есенна зеленина и няма недостиг на опции, от които градинарите да избират. Те са едно от растенията, които биха могли да се възползват най-много от английска сол. Недостигът на магнезий се проявява бързо при азалиите. Листата започват да пожълтяват между жилките, след което скоро след това се появяват червеникаво-лилави петна и в крайна сметка листата умират. За да коригирате това, нанесете около една супена лъжица английска сол на всеки десет квадратни метра от площта на засаждане.