Най-вкусният пълнен шаран за Никулден

05 декември 2025, 15:49 часа 0 коментара
На Никулден по традиция на трапезата се слага пълнен шаран. Според народните вярвания той е слугата на Свети Николай, а люспите му символизират парите и изобилието. Ето как да приготвите най-вкусния пълнен шаран.

Рецепта за пълнен шаран на Никулден

За приготвянето на шарана ще са ви необходими следните съставки:

  • шаран - 1 1/2 кг
  • орехи - 200 гр
  • домати - 3 броя
  • лук - 4 глави
  • гъби - 150 гр
  • магданоз - 1 връзка
  • копър - 1/2 връзка
  • девесил - 1/2 връзка
  • черен пипер - 1/2 чаена лъжица
  • ориз - 1 чаена чаша

Подготовката на плънката е първата стъпка от изпълнението на рецептата. Нарежете лука, почистете орехите, подгответе подправките, измийте почистете и нарежете гъбите, нарежете и домата на ситно. В предварително сгорещено олио запържете за около 5 минути първо гъбите, след това добавете доматите и останалите съставки. Добавете черния пипер, както и половин чаена лъжица сол. Разбъркайте добре.

Втората стъпка от изпълнението на рецептата е подготовката на шарана, осолете го и след това го намажете с олио.

Нарежете и другата глава лук. Загрейте половин чаена чаша олио. Добавете лука и разбъркайте добре, след това добавете и измирия ориз. Гответ ориза, докато стане прозрачен. Добавяте останалите нарязани домати и отново разбърква.

Плънката се слага в корема на рибата. След пълнене на шарана, зашийте корема му (може да използате и клечки за зъби, за да избегнете отварянето на рибата по време на печене и изпадането на плънката). Изсипете ориза в голяма тава. Добавете половин чаена лъжица сол и дафиновия лист. След това сложете шарана върху канапето от ориз. Добавяте 2 и половина чаени чаши вода. Печете в предвартелно загрята на 170 градуса фурна до придобиване на апетитен златист цвят и сваряване на ориза.

Добър апетит!

